El centro de peluquería del presentador ha presumido de su primera visita: "Nuestro primer cliente, con todas las medidas de seguridad... @jorgejaviervazquez gracias por confiar en @barberscrack con nuestro Barbero. Máquina de ozono, todo desechable, desinfección profunda de materiales...". Y así posaban, ambos con mascarillas, en la fotografía que han publicado en su perfil oficial, sin embargo, en los vídeos de Stories se puede ver perfectamente que el catalán no llevaba mascarilla, algo que ha supuesto las críticas de sus seguidores: "La mascarilla para la foto nada más...", "Se te coló un video que Jorge no llevaba mascarilla", "¿Para la foto sí se pone mascarilla pero cuando le cortáis el pelo no la lleva puesta?"... son algunos de los comentarios que se pueden leer.