1 de 8

"Candy nights (03:00 am) consecuencias de la cuarentena", escribe la televisiva junto a esta foto en la que disfruta de una gran tortita repleta de chocolate. Muchos de sus fans han piropeado a la joven, que luce en ropa interior fucsia mientras come, pero otros han querido dejar claro lo que piensan: "Dudo que hayas dado más de un mordisco a eso... la línea..." o "Sofia, ¿toda esa comida te la vas a comer cuando son las 3 de la madrugada?! No me lo creo". Además de poner en duda que haya tomado algo de ese manjar, varios usuarios van más allá y desvela lo que podría ser la gran mentira que esconde la foto: "En esa casa siempre coméis lo mismo ya es la quinta o más que suben a Sofía comiendo lo mismo"... ¿será siempre la misma foto?