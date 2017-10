Bertín Osborne le saca los colores a Ana Obregón al confirmar su affaire

Durante su etapa en TVE con En tu casa o en la mía, una de las invitadas de Bertín Osborne (61 años) fue Ana Obregón (62). Entonces, a pesar de la complicidad que mostraron, no salieron a relucir todos los secretos de ambos, ocultando la relación que tuvieron en su juventud.

Entre las cosas que no se contaron en aquel programa estuvo la relación fugaz que ambos tuvieron cuando eran jóvenes y, que poco después, el presentador jerezano confirmaba en una entrevista.

“¡Nos enrollamos, pero fue cuando teníamos 22 años! Aquello no fue relevante”, confesaba.”Debió ser tan irrelevante que fíjate que ni lo recuerdo. Enrollarse no es mantener una relación seria. Nos daríamos un piquito y ya está”, comentaba después la presentadora.

Este lunes, sin embargo, durante la entrevista de Osborne a Fernando Romay (58) en Mi casa es la tuya, a la que acudió Obregón de invitada, ambos no dudaron en confirmar y bromear con aquella etapa de su vida.

Todo sucedió cuando la presentadora le recordó a Romay que, después de que ganara la medalla de plata con la Selección Española de baloncesto en Los Ángeles'84, fueron a casa de Julio Iglesias a celebrarlo. “Yo estaba allí viviendo, pero me escondí para que no me vierais”, recordó Obregón.

“¡Tú te has pasado la vida escondida! ¡Si también te escondías conmigo!”, bromeaba el jerezano mientras la presentadora intentaba tirarle una servilleta para callarle. “Es broma, es broma”, continuó Osborne.

El pedorro del Real Madrid

Pero más allá del affaire de Obregón y Osborne, la última entrega de Mi casa es la tuya sirvió para conocer más a fondo a una de las grandes figuras de la historia del baloncesto español, el exjugador del Real Madrid, Fernando Romay.

Fernando recordó sus primeros años en A Coruña, su tierra natal, donde vivió su infancia marcada por una altura que excedía a la del resto de niños de su edad y cómo con solo 14 años recibió la llamada que cambió su vida: la del Real Madrid de Baloncesto.

El jugador contó también aquellos primeros momentos en la capital y las consecuencias de su altura, por la que estuvo tres meses entrenando con unas zapatillas rotas porque no había de su número.

“Llegué al Madrid y me dijeron que no podía jugar con esas zapatillas rotas. Me trajeron las de Walter Serbiak del número 15 y no me cabían. Yo tengo un 22 americano. Y hasta que no me trajeron las zapatillas de Bill Laimbeer no sentí que era jugador del Real Madrid”, recordó.

Fernando Romay junto a Bertín Osborne.

Romay también mencionó a los grandes compañeros de su generación y tuvo un recuerdo muy emotivo para Fernando Martín, con quien compartió vestuario hasta su fallecimiento a los 27 años. “Si hubiera sido americano, hubiera jugado más en la NBA. Abrió la senda a todo lo que tenemos ahora”.

También recordó cómo recibió la noticia de su muerte. “Ese día jugábamos contra el ICAI Zaragoza. Recuerdo que llegué al campo, me cambié y cuando estaba calentando empezó a llegar el run run. Ya en el vestuario iban llegando los compañeros y cuando ya llegó el último, supimos quién había sido”, recordó.

Ya en un ambiente más frívolo, Romay contó que tenía el récord de cuescos en el Real Madrid. “Fue en Argentina. Comíamos asado todas las noches y recuerdo que estando en el avión me fui al final del avión y me tiro lo que me tengo que tirar pensado que se quedaría ahí. Pero yo con mi efecto rebufo me persiguió por todo el pasillo. ¡Una peste!”, contó con sorna.