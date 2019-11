Maradona, de nuevo en pie de guerra contra sus hijas: pretende desheredarlas

Diego Armando Maradona (59 años) continúa en pie de guerra contra sus hijas, Dalma y Gianinna. La mala relación entre el futbolista argentino y sus descendientes,, fruto de su relación con Claudia Villafañe, es ya más que conocida y han sido varias las ocasiones en las que padre e hijas han aireado sus problemas de manera pública. Sin embargo, en esta ocasión el goleador va más allá y amenaza con desheredarlas.

El pasado 31 de octubre Diego Armando celebró su 59 cumpleaños con una cena en su casa en la que estaban presente su actual pareja, Rocío Oliva, amigos y su hija Giannina. Precisamente fue esta quien, impactada por la situación que vivió, denunció de manera pública que su padre estuvo ausente toda la cena, casi dormido, y a base de cerveza: "Lo están matando por dentro sin que él se pueda dar cuenta", comparando la situación con la de un "zoo en el que te podías sacar fotos con un león gigante. Lo tenían empastillado, si no, imposible domar a la fiera. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Recen por él", sentencia.

Y como no podía ser de otra manera, y con el carácter que le define, Maradona ha respondido a su hija declarándole la guerra. Con un vídeo a través de sus redes sociales, el futbolista explicaba que estaba sano y que dormía plácidamente, pero que estaba totalmente dispuesto a gastar en donaciones la futura herencia de sus hijas. "Yo sé que ahora, cuando uno se va haciendo más viejo, se preocupan más por lo que dejas que por lo que estás haciendo. Lo único que les digo a todos es que no les voy a dejar nada. Todo lo que corrí en mi vida lo voy a donar", afirma.

Una nueva polémica familiar a la que se han sumado el resto de miembros, asegurando la pareja de Diego que si están preocupadas por la salud del argentino "tomen el tema en serio y se queden con él todos los días". La exmujer del deportista y madre de sus hijas también ha intervenido declarando lo que sigue: "Así como tenés huevos para subir un vídeo a tu Instagram hablando de nuestra hija, espero que los tengas para presentarte en el juzgado".

Aunque las leyes argentinas no permiten que los padres puedan desheredar a sus hijos, correspondiéndole de manera legal a estas dos tercios de la fortuna del futbolista, lo cierto es que conociendo el carácter y ritmo de vida de Maradona no es de extrañar que gaste o done todo su dinero en lo que le queda de vida.

