Ana Locking va por libre y tiene un sueño

Mientras esperábamos a que comenzara el desfile de Ana Locking, un gigantesco puño cerrado, al estilo de las obras de Botero, presidía la entrada a la pasarela. De fondo, comienzan a escucharse las frases del famoso discurso de Martin Luther King en Washington en 1963.

Las modelos comienzan a salir tocadas con boinas en color negro, como las que llevaban en los años 60 los Panteras Negras, y en color rojo. Gafas de sol de cristales oscuros completaban un look a medio camino entre la guerrilla y las fuerzas especiales de algunos ejércitos.

Ana Locking convierte el lema con el que los Black Panther reivindicaban su lucha en los sesenta, "All power to the people" (en español, "todo el poder para el pueblo") en el "All power to the dreamer" (en español, "todo el poder para el soñador") que aparece en sus bolsas, camisetas y vestidos de algodón.