La chaqueta de los 400 gramos

La chaqueta más ligera del mundo. Con esta presentación, Tristana no puede fallar. Y lo sabe. Se trata de una americana masculina, desestructurada y de tres botones. Se queda sin hombreras, sin entretela y apenas, sin forro. Lo justo e indispensable para sus, exactamente, 415 gramos de peso. Y es perfecta para la primavera-verano, cuando la oficina sigue abierta y lo que sobra es ropa.

Tras más de doce meses de pruebas y patrones para diseñar el primer modelo, hoy La #415 de Tristana se fabrica en seis tejidos diferentes, -a destacar el azul, color tendencia en lo que a trajes se refiere-, con un diseño atemporal que no entiende de moda, sino de arte. Se confecciona en las telas que la empresa italiana Loro Piana les fabrica en exclusiva, con una composición que suma un 7% de seda a su material de base: el cashmere. Con el primero, consiguen que la chaqueta no se arrugue y, con el segundo, que el calor corporal no se pierda. Un trabajo artesanal hecho a medida íntegramente en España.

Su primer modelo salió hace un par de años y ahora, quiere reinventarse. Pero es tan coqueta que busca la mejor manera de hacerlo, sin perder absolutamente nada de su diseño original. Sin añadiduras. Lo hace a través de su nueva campaña publicitaria Everness, el concepto creado por Randm para la marca. Una palabra inventada que empleó, tan solo una vez, Borges en un poema y que busca transmitir su carácter eterno y atemporal.

Un total de seis videos realizados a partir de la técnica de stop motion con los que se describen los puntos básicos de la chaqueta: Gracefulness, por su gracilidad; Lifetime, porque perdura en el tiempo; Touchable, gracias al suave tacto del cashmere; Lightfull, por su ligereza; 415, por su peso y Womenwish, porque nace con la convicción de que se convertirá en la chaqueta que toda mujer desea.

Una auténtica pieza de diseño que, además, ha querido contar con el dúo artístico Filip y Kito, para interpretar con una visión muy vanguardista esta chaqueta. Con el surrealismo de Dalí, ManRay y Buñuel de fondo, son un espejo, una bombilla o un manual los que expliquen a la elegante 415 de Tristana. Así es cómo el arte busca al arte. Y se encuentran. A llevarla, no te preocupes, te enseñamos nosotros.