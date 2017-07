Gucci ahora quiere decorar tu casa

No lo neguemos. Todos hemos querido conseguir esos divertidos estilismos que Alessandro Michele, director creativo de Gucci desde 2015, ha subido a las pasarelas en sus últimas colecciones para la firma italiana. Su ready-to-wear es una mezcla colorida de deslumbrantes estampados y caprichosos motivos que, aunque no tienen nada que ver, saben componer una historia que cobra sentido cuando todas las piezas se encuentran en ese deseado carrusel final. Propuestas sorprendentes que buscan jugar con los detalles y crear un lujo caótico. Y ahora, no solo tú podrás vestirte de Gucci; tú salón también lo hará.

La idea no es crear una línea decorativa particular, sino dar elementos que permitan a los espacios de una casa ser customizados y traer un cierto acento romanticismo contemporáneo; el mismo que tiene Gucci.

La semana pasada, a través de su cuenta oficial en Instagram, la firma confirmaba que el próximo otoño lanzará su propia línea de hogar: Gucci Decor. Una colección inspirada en el show que Michele organizó con motivo de su colección crucero del verano pasado, en la que llenó de pequeños cojines la famosa Westminster Abbey en Londres. En rosa y con bordados de punto, se convirtieron en el souvenir estrella del evento y se creó una auténtica fiebre para conseguir hacerse con uno. Esto debió hacer pensar a Michele, seguro.

Flo Morrissey, Soko y ASAP Rocky en el "front row" del desfile pre-fall 2017 en el que los cojines (a la derecha de la imagen) fueron protagonistas. | Foto: Getty Images.

Su colección de debut en el mundo del interiorismo viene formada por sillas, velas aromáticas, cojines o papel para la pared. Piezas que se irán desvelando, poco a poco, a través de sus redes sociales. Y es que, a través de ellas, han ido mostrando pequeños adelantos de lo que será esta nueva línea de diseño con la que Michele pretende “ofrecer elementos que permitan a los espacios de una casa ser customizados”, tal como afirmaba la casa en un comunicado.

Con las ilustraciones de Alex Merry Art, Gucci ha ido desvelando cómo serán esas piezas que prometen convertirse en objeto de deseo en septiembre, mes en el que salen a la venta. Una de ellas, de su primera Chiavari Chair: un guiño a la artesanía propia de la tribu ligur, -un conjunto de pueblos que habitaron el sur de Francia-, con madera laqueada en rojo y un tapizado rosa con un gato y un ramo de flores bordado. Porque si algo traerá esta colección será esa exuberante naturaleza y coloridos estampados propios de la firma.

A look at the #GucciDécor Chiavari chair, a Ligurian design crafted from wood with a lacquered red finish. Created by #AlessandroMichele, the velvet upholstery is embroidered with a cat head, and clusters of flowers. The intricate motifs are embroidered and then hand-applied, a process that takes approximately 10 hours to complete. Gucci Décor will be launching in September on gucci.com and in select Gucci and specialty stores. Illustration by @alexmerryart. Una publicación compartida de Gucci (@gucci) el 12 de Jul de 2017 a la(s) 7:34 PDT

Sillas tapizadas que siguen la tendencia color block, cojines con animales bordados y borlas en los extremos, platos monocolor y bandejas de metal decoradas con motivos propios de la firma: serpientes, tigres y los típicos jardines florales made in Gucci. Diseños que recuerdan ese ADN que Michele ha impreso, desde hace ya un par de años, en la firma. Una apuesta más por el mundo artístico, como ya ha hecho en ocasiones anteriores, como la reciente colaboración con Coco Capitán.

Además, hay pequeñas piezas de porcelana firmadas por Richard Ginori, referente de la artesanía florentina desde 1735, y velas perfumadas con nombres exóticos: Inventum, Fumus, Herbosum o Esotericum; que son los productos más asequibles de la colección. Platos para incienso que, junto con estas velas, pueden conseguirse a partir de los 170€. De ahí hasta los cerca de 35.000€ que costará uno de los papeles en seda con los que Michele propone forrar las paredes de tu hogar.

Unos papeles que llegan en vinilo, seda y con patrones inspirados en los desfiles pre-fall de 2017, el de otoño-invierno de 2015 y en la exclusiva colección Gucci Garden. Una línea muy premium con la que Michele ha querido llevar la hipnotizadora propuesta de la pasarela a los hogares de sus seguidores. Ese mundo maximalista y bohemio que se imprime en coloridos estampados, donde lo animal y lo floral es el punto de partida.

Un acercamiento personal y flexible (de Michele) a la decoración que demuestra esa imaginación del diseñador que hace que cada una de sus piezas sean fácilmente movibles, pudiendo vestir y revestir de forma constante un ambiente.

Con esta colección, que estará disponible en la página de la firma y en algunas tiendas seleccionadas a partir de septiembre, Gucci se une a otras firmas como Fendi, Armani y Ralph Lauren, en esa expansión de sus líneas de negocio, escogiendo el sector de la decoración para dejar volar (aún más) su imaginación.