La Agencia de Protección de Datos impone multa con 1,2 millones a Facebook

Golpe de la Agencia de Protección de Datos a Facebook. El organismo ha impuesto una sanción de 1,2 millones de euros por varias infacciones de la ley, al recabar datos sobre ideología, sexo, creencias religiosas o navegación "sin informar de manera clara" acerca del uso y finalidad.

La Agencia declara la existencia de dos infracciones graves y una muy grave de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) e impone a Facebook una sanción de 1.200.000 euros −300.000 por cada una de las primeras y 600.000 por la segunda−.

La investigación

Tras la investigación, han verificado que la red social trata datos especialmente protegidos con fines de publicidad, entre otros, sin obtener el consentimiento expreso de los usuarios como exige la normativa de protección de datos, infracción tipificada como muy grave en la LOPD.

La investigación también ha permitido comprobar que Facebook "no informa a los usuarios de forma exhaustiva y clara sobre los datos que va a recoger y los tratamientos que va a realizar con ellos sino que se limita a dar algunos ejemplos".

En particular, según el organismo, la red social recoge otros datos derivados de la interacción que llevan a cabo los usuarios en la plataforma y en sitios de terceros sin que estos puedan percibir claramente la información que Facebook recoge sobre ellos ni con qué finalidad la va a utilizar.

A esto suma que los usuarios no son informados de que se va a tratar su información mediante el uso de cookies cuando navegan por páginas que no son de Facebook y que contienen el botón 'Me gusta'. Por último, la Agencia asegura que la compañía no elimina la información que recoge a partir de los hábitos de navegación. De hecho, según lo recabado, la tecnológica capta y trata información durante más de 17 meses pese a haber eliminado la cuenta.

Investigación europea

Ante los cambios introducidos por Facebook en sus términos y condiciones de uso en enero de 2015, varias Autoridades de Protección de Datos de la Unión Europea, entre las que se encuentra la AEPD, constituyeron un Grupo de Contacto a través del cual coordinar sus actuaciones.

Ese grupo está compuesto por las Autoridades de Protección de Datos de Bélgica, España, Francia, Hamburgo (Alemania) y Países Bajos.

¿Cuánto representa para el negocio?

Se trata de una sanción (1,2 millones) que, en comparación con el negocio de Facebook en España, es muy reducida. En el año 2015, último disponible en el Registro Mercantil, la red social facturó en España 7,1 millones de euros. Obtuvo un beneficio neto de 287.000 euros.

Estas no son las cifras del negocio real de la compañía, pues toda la publicidad en España es facturada a través de su matriz irlandesa. La filial sólo declara la comisión cobrada a la sociedad de Dublín para vender esos anuncios.

Se estima que Facebook comparte junto con Google entre el 70 y el 80 por ciento de todo el mercado publicitario digital en España que, según IAB Spain, superó la barrera de los 1.500 millones de euros en 2016.