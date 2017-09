La startup valenciana de guías 'gratis' que usa 'Narcos' para enseñar Colombia

Dos free tours en Medellín y Cali (Colombia) para "revivir" la historia de los cárteles con motivo de la vuelta de Narcos a Netflix. Lo ofrecen guías turísticos aficionados que, a través de la plataforma española GuruWalk, aseguran que no hay mejor manera de conocer estos escenarios que de la mano de guías locales colombianos. El precio es un donativo voluntario que se entrega al final de la visita.

"Los guías colombianos quieren hacer sentir a los viajeros la historia de una forma real, visitando lugares como la tumba de Pablo Escobar, y difundir el mensaje de la resistencia del pueblo colombiano ante uno de los mayores traficantes que ha conocido el mundo", asegura la plataforma. Solo con registrarse en la web, cualquiera puede ser guía turístico en esta "nueva forma de economía colaborativa", dice a este periódico su fundador, Juan Castillo, que lo compara con Airbnb o Blabacar.

La iniciativa de Castillo con tres amigos valencianos -de entre 23 y 30 años- bebe de otras como White Umbrella, otra plataforma que, con gran éxito, ofrece tours en ciudades como Praga, París, Budapest o Munich. Freewalkingtour.com, por ejemplo, es muy popular en Polonia.

Malestar en el sector

Lo cierto es que los free tours tienen cada vez más presencia en Europa, y, al igual que las plataformas mencionadas, no están exentos de polémica. En el sector turístico se reciben estas iniciativas con cierto malestar, ya que, al no tener un coste fijo, es elegido por muchos turistas por ser más económico. Además, los guías turísticos que cuentan con licencias oficiales acusan de intrusismo a los que ofrecen visitas sin formación.

Al igual que en plataformas como Blablacar, el guía aficionado publica su tour y su horario y espera a recibir viajeros interesados. Después, recibe valoraciones en la propia web, lo que después permite que esté mejor o peor posicionado como guía.

En GuruWalk están tranquilos. Solo llevan seis meses en marcha y ya cuentan con tours de este tipo en 54 ciudades como La Habana, Marrakech, Atenas, Buenos Aires o Viena. Unos destinos que han conseguido sin moverse de Valencia, solo con el registro de los guías aficionados en su web. Ofrecen, además de los recorridos tradicionales, otros temáticos como es el de Narcos o el de Harry Potter en Londres. Para estos, especializados, señalan que han hablado por Skype con los guías para conocer cuáles eran sus ideas y conocimientos.

Su fundador, Castillo, asegura que todavía no han recibido ningún tipo de reclamación legal ni han tenido conflictos en el sector, pero reconocen que evitan estar en lugares como Italia donde la regulación "es más estricta". En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, existe un vacío legal desde que en 2009 el Gobierno de Esperanza Aguirre liberalizara el sector. Desde entonces, no se han emitido licencias oficiales de guía turístico.

Solo en la capital, con una simple búsqueda en internet, se pueden encontrar cientos de estos tours ofrecidos por diferentes compañías y con temáticas muy variadas. Es el caso WalkingMad con su Legends and Secrets of the Prado, para conocer de una forma original el museo; MadGreet con Misterios y Enigmas de la Villa, para dar con las "escalofriantes historias" de la capital; o también WalkingMad con el Madrid de Almodóvar, para sentirse "protagonista" de las películas del director.

"Analicé el sector de los free tours y creo que puede crecer mucho; hay que democratizarlo", insiste el fundador de GuruWalk. Presume de contar entre los guías con un hombre de 60 años que cuenta cuentos en un recorrido en barca por La Albufera, o con un joven de 20 aficionado a la arqueología. "Es gente a la que le gusta la cultura y lo hace por afición", apunta.