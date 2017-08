AMC prepara su propia TV por Internet en España para hacer frente a Netflix

AMC Networks Iberia prepara su propia OTT para España. Según ha podido confirmar EL ESPAÑOL la nueva plataforma por Internet del grupo contaría con más de mil horas de contenidos en formato de vídeo bajo demanda (VOD) e incluiría la emisión lineal de los 17 canales que el grupo ofrece en España.

El proyecto, que ha sido bautizado como Selekt, ya ha sido ofrecido a todos los operadores españoles de televisión de pago -Movistar, Vodafone, Orange, Telecable y Euskatel- ya que la idea de AMC es ir de la mano de sus clientes y ofrecer una oferta complementaria y “de bajo coste” para que las plataformas de televisión ponga a disposición de sus abonados.

De esta manera, Selekt -en calidad de imagen 4K- podría ser contratado solo a través de televisiones de pago como Vodafone, Orange o Movistar a un coste que las propias operadoras deberán decidir, pero que tendría que estar entre los cinco y los diez euros, si nos atenemos a la experiencia de la propìa AMC en Estados Unidos con AMC Premiere, plataforma que funciona junto a los abonados de Comcast por cinco dólares.

Breaking bad, serie del catálogo de AMC Breaking bad.

Televisión lineal y VOD

Ésta sería una de las principales diferencias con Netflix o HBO, que además de acuerdos puntuales con operadores, ofrecen su servicio de manera independiente a través de sus propias páginas web o aplicaciones en Smart TV, Apple Store o Goolge Play.

La otra diferencia sería la emisión de canales de manera lineal. Hasta ahora los servicios disponibles en España como Wuaki TV, Filmin o los propios HBO y Netflix funcionan como contenedores de series y películas bajo demanda, pero no con emisión de canales con una programación cerrada. Movistar es la otra plataforma lineal, pero enfocada a contenidos premium.

Selekt emitirá 17 canales de televisión de diferentes temáticas: AMC (series), Canal Hollywood (películas), Sundance (cine independiente), Xtrm, Somos (telenovelas), Dark, Historia, A&E, Crimen e Investigación, Odisea con documentales; Canal Cocina y Decasa con estilo de vida; Canal Panda (infantil) y Sol Música. Además se incluirá Biggs, Blast y el canal Machinima de esports, que hasta el momento solo se puede encontrar en plataformas digitales.

El infiltrado, otra serie de AMC.

Catálogo de series y contenidos propios

Del mismo modo, se hará una selección de más de mil horas de contenidos con los mejores programas de todas estas cadenas. En cuanto a series, AMC respetará la gestión de derechos en España, por lo que no incluirán en sus contenidos producciones como The walking dead, pese a que es propiedad del grupo, ya que en nuestro país los derechos los tiene FOX.

AMC sí que tiene los derechos en España series como Breaking Bad, Fear the walking dead, Mad Men, Humans, Halt and Catch Fire, Turn, The Son, El infiltrado e Into the badlands. También se pondrán bajo demanda películas y programas de cocina y documentales históricos o de naturaleza, muchos de ellos de realización propia.

La llegada de Selekt al mercado español se produce en medio del boom de las plataformas de televisión por Internet (OTT) con Netflix y HBO recién desembarcados y con Sky y Más móvil preparando su llegada. Todos ellos se sumarán a los ya existentes Wuaki TV (reconvertida a Rakuten TV) y Filmin, especializados en ofrecer cine. Todas con precios relativamente bajo que no superan los diez euros mensuales.

Poca penetración de estas plataformas

Netflix llegó a España en octubre de 2015 y un año después lo hacía HBO. Las dos plataformas se han especializado en series de producción propia, lo que ha generado un gran ruido mediático, aunque de momento, los dos gigantes internacionales siguen sin revelar sus cifras de abonados en nuestro país. A finales de 2016 también llegaba a España Amazon Vídeo.

El único dato público para las plataformas de televisión por internet es que aporta el panel de Hogares de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC). Los datos del segundo semestre de 2016 indicaron que Netflix ya era usado por un 3,4% de los hogares con acceso a Internet, duplicando las cifras del panel anterior.

Las chicas del cable, serie española producida por Netflix. Netflix

Según estos mismos datos Movistar TV era la plataforma de pago más utilizada por los hogares (7,6%) para ver contenidos audiovisuales online, mientras que Wuaki se quedaba con el tercer lugar con el 1,3%.

Si extrapolamos estas cifras al número de hogares se puede inferir que los abonados de Netflix rondarían el medio millón y que los de Movistar superan el millón. Una cifra que, sin embargo, se queda lejos de los seis millones de abonados que tiene el pago en España y de los 44 millones de consumidores potenciales de la televisión en abierto.

Sky llegará a España antes de fin de año

Con todo, la televisión por Internet parece ser un buen negocio para las operadoras, a pesar de que se comienza a vivir una guerra por los contenidos. Esta semana Disney anunció que retirará todos sus contenidos de Netflix en 2019 para montar su propia OTT. Horas después Netflix puntualizaría que este movimiento solo se producirá en Estados Unidos y que conservarán el valioso catálogo de Disney en el resto del mundo.

Y en España las cosas también se mueven. En mayo os contamos en EL ESPAÑOL que Sky preparaba su desembarco en España antes de finales de este año. La idea es lanzar un producto con un precio de 10 euros al mes, alineado con los precios de sus rivales y con contenidos variados, que incluso podrían incluir derechos deportivos premium.

MásMóvil también ultima los detalles de su nuevo producto de televisión, una caja sin contenidos que alquilará a los usuarios por 3 euros almes y que dará la posibilidad de ver la TDT y contratar los productos de terceras partes, como Netflix. Con un modelo similar a Apple TV pero con Android y desarrollada por Huawei, el operador sigue buscando contenidos para incorporar al proyecto.

Juego de tronos, la serie estrella de HBO.

¿Saturación de plataformas?

Considerando el gran número de plataformas que desembarcarán en España, ¿llega Selekt en un buen momento?. Para Manuel Balsera, vicepresidente senior de marketing y ventas de AMC Networks Iberia, el nicho de mercado de la nueva plataforma estará precisamente en ofrecer una televisión de bajo coste que ayude a las plataformas de pago a aumentar su masa crítica de abonados.

En estos momentos más del 65% de la población no tiene televisión de pago, a pesar de las agresivas apuestas de los operadores por contratar productos premium. Balsera indica a EL ESPAÑOL que Selekt incluso podría comercializarse sin estar unido a un paquete de servicios de telecomunicaciones, lo que aumentaría exponencialmente la penetración de los operadores en los hogares españoles.