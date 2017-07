Analistas alertan de una posible caída en los beneficios de Endesa y Gas Natural

Después de que Enegás e Iberdrola iniciaran la temporada de resultados de la semana pasada, este miércoles presentan sus cuentas del primer semestre otras tres grandes energéticas: Endesa, Gas Natural Fenosa y Siemens Gamesa. Los analistas esperan una caída en el beneficio operativo de las dos primeras y esperan que Siemens Gamesa reporte unas cifras para su tercer trimestre fiscal débiles en órdenes, ventas y beneficios.

En el caso de Gas Natural, después de alcanzar un beneficio neto de 645 millones de euros en el primer semestre de 2016, JPMorgan estima que en el primer semestre caerá un 13,6%, hasta 557 millones. El banco de inversión prevé una caída del Ebitda de un 11,3% frente al mismo período de 2016, hasta 2.180 millones, y señala que la desconsolidación de Electricaribe seguirá pesando sobre el beneficio de explotación.

Además, la entidad espera que los negocios de la gasista sigan bajo presión. “Mientras que el negocio de suministro de gas no debería al menos enfrentar los efectos del primer trimestre (relacionados con el suministro de Argelia), el negocio de electricidad en España podría registrar presión adicional sobre los márgenes operativos, dado el significativo incremento en los costes de generación”, señala JPMorgan en un informe.

El banco de inversión sitúa su estimación de beneficio neto para el primer semestre “en la franja baja del doble dígito comparado con el año anterior”. Espera, además, que la compañía reafirme el objetivo de beneficio de entre 1.300 y 1.400 millones para 2017, “gracias al impacto positivo del alza de tarifas en Argentina durante el segundo semestre del año, además de una mejor situación en el negocio liberalizado y un mayor crecimiento orgánico en Latinoamérica”.

“Esperamos que el mercado siga cauto sobre la capacidad de Gas Natural de cumplir la meta 1.800 millones de euros de beneficio anual en 2018, ya que requerirá la normalización de las condiciones operativas en el negocio de generación en España, en la medida que esto requeriría no sólo la normalización de las condiciones del negocio de generación en España y un incremento de los márgenes en el suministro de gas, que continuamos viendo como poco probable”.

ENDESA, AFECTADA POR LA PRODUCCIÓN HIDROELÉCTRICA

Para el departamento de análisis de Bloomberg, los beneficios de Endesa seguirán tocados. La causa principal es la producción hidroeléctrica en un período en que la reserva hídrica en España se ha situado diez puntos por debajo de la media de la década.

La eléctrica que preside Borja Prado registró un beneficio neto de 796 millones en el primer semestre de 2016, un 8,5% menos que el año anterior, debido a los bajos precios. En este período, la eléctrica registró el efecto extraordinario de la permuta de derechos de CO2 realizada el año anterior; sin ese efecto, el beneficio habría aumentado un 7,9%.

Entre enero y marzo de 2017, Endesa registró un beneficio de 253 millones (-26% anual), golpeado por los precios del mercado mayorista debido al “extraordinario uso” de las plantas térmicas”, que encareció los precios del pool. Para el ejercicio completo de 2017, JPMorgan estima que el beneficio neto llegará a 1.240 millones de euros, un 12,1% menos que en 2016.

“Aunque la empresa ha cubierto el nivel marcado de producción para 2017 el incremento de uso de los parques térmicos -más caros- presionará los márgenes”, indica Bloomberg. Endesa elevó la producción total de energía en un 23% durante el primer semestre, aunque la generación hidroeléctrica cayó un 38%, según los datos de la agencia. “Endesa vende más energía de la que produce, por lo que si se ve presionada a obtener volumen adicional en el mercado spot, los costes escalarían”.

Los analistas de Bloomberg señalan al negocio de renovables como posible contrapeso, aunque al no estar incluido en las cuentas de 2016 no habrá base comparativa para estos resultados. Endesa adquirió hace casi un año el 60% que no controlaba de Enel Green Power, la filial ‘verde’ de su matriz Enel, por 1.207 millones. La operación le convirtió en el cuarto operador de renovables del país.

Hacia delante, JPMorgan no cree que la eléctrica pueda cumplir las metas financieras marcadas para 2019. Los objetivos de Endesa se basan en una estimación de precios de la energía (50 euros/MWh) que ya se aleja de los precios actuales y de la previsión para 2019 (43,5 euros/MWh), destaca el banco de inversión. Además, no cree que los precios vayan a incrementarse en ese horizonte, debido al impacto del cierre de centrales termoeléctricas que serán sustituidas por los proyectos renovables que deben iniciar su funcionamiento antes de 2020.

Así, “el menor precio de la energía se traduciría en un impacto sobre el Ebitda de entre 150 y 160 millones de euros respecto a su meta”, señala JPMorgan. El banco estadounidense suma otro impacto de entre 120 y 130 millones sobre el Ebitda derivado de un precio mayor de lo previsto para el carbón.

Aun así, considera que se compensará unos 100 millones de esa caída con el incremento de la eficiencia en las operaciones, “pero los vientos en contra son demasiado fuertes para que Endesa los absorba por completo”. JPMorgan estima que la eléctrica alcanzará un Ebitda de 3.538 millones en 2019, un 4% por debajo de su objetivo.

PRIMER TRIMESTRE COMO FUSIONADA DE SIEMENS GAMESA

Siemens Gamesa presenta este miércoles los resultados de su tercer trimestre fiscal, el primero como compañía fusionada. Los analistas esperan la cita con interés para verlos márgenes y si esta nueva Gamesa está en posición de cumplir lo prometido: medirse cara a cara con su rival, la danesa Vestas, en tamaño y en márgenes.

Según JP Morgan, se espera que los resultados de este tercer trimestre fiscal sean más débiles en órdenes, ventas y márgenes en comparación con el trimestre anterior. El banco estadounidense señala entre sus principales temores la potencial debilidad del mercado indio después de los cambios regulatorios que han afectado a los subsidios y han introducido auditorías.

En el primer semestre de 2016, cuando la fusión de Gamesa con el negocio eólico de Siemens se estaba fraguando, el fabricante de aerogeneradores ganó 138 millones de euros, un 41,7% más anual, apoyado en un récord de ventas, pedidos y rentabilidad. La facturación en ese período llegó casi a 2.200 millones. En el primer trimestre de este año, el beneficio llegó a los 100 millones (+40%) y las ventas superaron los 1.500 millones. El esfuerzo en el control de costes se reflejó en unos elevados márgenes, 11,7%, en línea con el objetivo de entre 10% y 11% marcado para este año, señala Bankinter.

Según los analistas de JP Morgan, que no han cambiado sus estimaciones para 2017, los ingresos superarán los 12.100 millones y los beneficios alcanzarán los 725 millones.