Five Guys abre su segundo local sin que Carmena le deje terminar el primero

Las pasadas Navidades el centro de Madrid vivió un éxito extraño. Una cadena de hamburgueserías muy popular en EEUU, Five Guys, abría las puertas en Madrid y generaba enormes colas en plena Gran Vía. El problema es que muchos de los clientes no tenían donde sentarse. En parte, era simple éxito, pero también un problema de aforo.

Unas escaleras hacen pensar que hay mesas más allá del bullicio, pero una cuerda bloquea el paso y un cartel recuerda que no habrá donde sentarse hasta que el Ayuntamiento de Madrid permita estrenar el centenar de puestos disponibles en el piso de arriba.

El origen del establecimiento es dual. La planta de abajo era una antigua sucursal de Caja Madrid, después Bankia. La de arriba fue una popular academia de idiomas. Con la primera no hubo tantos problemas y consiguió los permisos necesarios. La segunda no sólo es que siga cerrada, es que a Five Guys le ha dado tiempo incluso a abrir un segundo restaurante en Parquesur (Leganés) y va de camino a hacer lo propio en el nuevo centro comercial Plaza Río 2, que abre en otoño. ¿Conclusión? A este paso la empresa va a tener dos o tres restaurantes terminados antes de que le dejen terminar el primero.

Daniel Agromayor, el responsable de la compañía en España, antiguo directivo en McDonald´s, reafirma su optimismo. "Si te soy sincero, no pensaba que llegaríamos a abrir el segundo antes de terminar el primero. Pero era importante para nosotros tener otros puntos de venta donde atender a los clientes", explica.

El nuevo local de Five Guys en Leganés tiene más de 500 metros cuadrados

Difícil de entender

"Jerry Murrell, el fundador de Five Guys, me hace muchas veces la misma pregunta de por qué no hemos logrado abrir ya, y les cuesta mucho entender que llevemos año y medio trabajando en un proyecto y la burocracia nos haya impedido abrirlo. Cuando nos dejen abrir generaremos más negocio, más empleo, pero lo cierto es que no está en nuestras manos", explica.

"Sabíamos desde el principio que no iba a ser un proceso fácil. Pero no pensaba que lo fuera a ser tanto. Pero soy una persona resiliente y vasco, así que espero que la situación se resuelva en breve", confía. El directivo recuerda que la compañía hizo una gran inversión en cosas como que los balaustres de forja y otros elementos constructivos sean idénticos a los de 1927. Por el momento, la dirección de la empresa está utilizando esta planta a modo de oficinas.

Por qué Parquesur

¿Por qué su segundo restaurante estará en Leganés? "Es uno de los centros comerciales más importantes de España, está en el top 3 español, con más de 20 millones de visitantes al año y fue uno de los primeros en ser elegido con marcas que tienen valores parecidos a los nuestros, como Apple.

Agromayor parece liberado de las obras de Gran Vía con su nuevo proyecto. "Estamos entrenando al personal nuevo y el restaurante es espectacular, con más de 500 m2 y vistas al lago. Creo que es el mejor emplazamiento del centro comercial y tiene capacidad para 180 personas sentadas", explica.

Las obras del tercer local están en marcha, "en un centro que está muy cerca de Matadero y que tiene una terraza a Madrid Río". "Estamos siendo muy selectivos con las ubicaciones, ya que necesitamos emplazamientos clave que vendan la marca. Tienen que ser sitios mágicos".

Agromayor confirma que todos los nuevos restaurantes incluirán las máquinas Freestyle de Coca-Cola que han hecho debutar en España. En Parquesur habrá dos.

Sobre la situación del empleo, señala que tienen 60 personas en Parquesur, un centenar en Gran Vía, contando administración, y que sumando Plaza Río 2 superarán los 200 trabajadores.

Las máquinas Freestyle de Coca-Cola debutaron en Five Guys

Medio millón de clientes

"La famillia Murrell está encantada, a ver si pueden venir a vernos en alguna apertura. Están entusiasmados con los resultados de España. Antes de abrir Gran Vía estábamos muy nerviosos. Ocho meses después estamos encantados. Desde la apertura, Five Guys ya ha tenido cerca de medio millón de clientes", explica Agromayor.

Sobre futuras aperturas es cauto. "Seguimos explorando las cinco o seis mayores ciudades, pero por la cantidad de mensajes que nos llegan de los sitios más recónditos, deberíamos abrir en 40 a la vez. El problema es encontrar un sitio donde los sevillanos, los malagueños o la gente de Barcelona nos tengan muy a mano. Las moratorias de Barcelona tampoco nos facilitan las cosas", lamenta.