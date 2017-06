El Corte Inglés acoge una tienda temporal de Tesla en el centro comercial de Puerto Banús

El Model X de Tesla en la 'pop up store' de El Corte Inglés de Marbella.

Entrar a El Corte Inglés y encontrar de frente los dos modelos con los que Tesla está revolucionando el mundo del coche eléctrico: el Model S y el Model X. Es lo que tanto visitantes locales como turistas podrán encontrar en el centro comercial de Puerto Banús (Marbella) desde este miércoles y hasta el próximo 31 de agosto. Se trata de una pop up store, una tienda temporal cuyo objetivo es dar conocer de primera mano los dos coches, poder probarlos y, en última instancia, adquirirlos.

Es la primera vez que Tesla y El Corte Inglés se dan la mano para ofrecer este servicio, ya que la compañía estadounidense no contará con tiendas físicas en España en la segunda mitad de este año, cuando abrirá en Madrid y Barcelona. De momento, solo cuenta con otra 'pop up' en la ciudad condal que cierra a mediados de julio. "Hemos sido pioneros en un mundo tan vanguardista como es el del coche eléctrico, y refleja nuestro compromiso con la sostenibilidad y el medio ambiente", aseguran desde la compañía de distribución.

¿Por qué en El Corte Inglés de Puerto Banús? Este establecimiento recibe la visita de unas 50.000 personas al día durante el periodo estival y es una zona con gran afluencia turística, donde se alojan visitantes de alto poder adquisitivo. De hecho, Marbella es la única ciudad de España que forma parte de Tesla On Tour, que tendrá paradas por distintas zonas del sur de Europa como el Algarve, Cerdeña, Cannes o la Toscana.

A por el modelo de gama baja

Tesla, que desembarcó en España el pasado mes de diciembre, ha venido para quedarse. La compañía ha vendido ya unos 200.000 vehículos en el mundo de sus dos modelos, 100% eléctricos, que tienen una autonomía de 632 kilómetros en el caso del Model S -tipo Sedán- y 565 si hablamos del Model X -un utilitario deportivo-. El primero, se puede adquirir por un precio que ronda los 80.000 euros; el segundo, los 95.000. Sin embargo, la compañía no quiere parar aquí.

Su mirada ya está puesta en el Model 3, su futuro modelo de gama baja que, aunque aún no tiene fecha de lanzamiento y no está claro cómo va a ser, el pasado mayo ya contaba con más de 370.000 reservas. Eso sí, quien quiere hacer esta reserva "a ciegas" tiene que pagar 1.000 euros que, en el caso de no querer adquirir el vehículo al final, son devueltos. Su precio en Estados Unidos se cifra en 35.000 dólares, pero está por ver cuánto costará en Europa.