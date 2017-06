Idealista: “La salida a bolsa es una opción abierta, aunque no está en el horizonte”

“Hasta 2015, cuando nos hablaban de salida a bolsa nuestra respuesta era un ‘no’ tajante, ahora es una opción abierta, aunque no está en el horizonte”. Son las palabras de Fernando Encinar, cofundador de Idealista, la tecnológica española que cumple ahora dos años bajo el paraguas del fondo de capital riesgo Apax.

El portal inmobiliario llega al segundo aniversario de una operación de venta, que representó una de las mayores en el sector de internet. La cantidad no ha sido desvelada oficialmente. Sin embargo, según las cuentas presentadas en el Registro Mercantil por la sociedad que adquirió, Ivory Spain Midco SLU, la cifra final superó por poco los 270 millones de euros.

La venta: 273 millones

Fue a principios de julio de 2015 cuando se formalizó una operación con la que el fondo de capital riesgo se hacía con el 82,6% de las acciones de la plataforma de anuncios inmobiliarios fundada por Jesús y Fernando Encinar y César Oteyza. En aquel momento, no hubo ninguna comunicación oficial. Desde el entorno de la empresa se limitaban a asegurar que se trataba de una de las mayores ventas de compañías del sector de internet.

Preguntado por EL ESPAÑOL por la cifra, Fernando Encinar descarta ofrecer datos de manera oficial. ¿Cuál fue la cifra? En la memoria de las cuentas presentadas en el Registro Mercantil por Ivory Spain Midco SLU, cuyo socio único es la sociedad luxemburguesa Ivory Topco (creada por Apax Partners), se refleja que se pagó 226 millones de euros por el 82,6% de las acciones de Idealista y todas sus sociedades dependientes. De esos 226 millones de euros, según esa memoria, un total de 135 millones de euros se han financiado mediante un contrato de préstamos siendo su vencimiento septiembre de 2025.

¿Qué supone esa valoración? El 100% de las acciones se valoraron, por tanto, en 273 millones de euros. Es decir, 9,1 veces las ventas del año 2015 (30 millones de euros) y 70 veces los beneficios antes de impuestos.

La bolsa, una opción… pero aún lejana

Al margen de la cuantía de la venta, en este tiempo no ha habido cambios en el accionariado. Idealista sigue en manos de un fondo de capital riesgo que, a medio plazo, buscará salir con el máximo de plusvalía posible. Con dos años controlando la mayoría accionarial (los tres grandes fundadores recompraron parte de las acciones al fondo tras la operación para seguir siendo socios después de ingresar un ‘bonus’ de algo menos de 10 millones de euros, reflejado en las cuentas de 2015 de la sociedad), no hay un escenario de salida. Al menos, así lo asegura Fernando Encinar, quien reconoce que no hay “un horizonte de salida” a corto plazo.

Aun así, él apunta que ha cambiado su visión sobre salidas como un aterrizaje en el parqué bursátil. “Hasta 2015 te decía que no a una salida a bolsa porque no estaba en nuestra agenda; ahora con un fondo de capital riesgo es una opción abierta, aunque no está en el horizonte, no estamos trabajando en ese sentido ni hay un plan”, apunta.

Los tres cofundadores que se mantienen en la gestión no tienen planes de salir, según explica Encinar, quien resalta que ni él ni los otros dos altos directivos cuentan con un bloqueo que les obligue a mantener por un periodo de tiempo determinado dentro de la empresa. “Una de las cosas que teníamos claro es que nos pudiéramos ir en cualquier momento y que Apax nos pudiera despedir en cualquier momento”, apunta. Sin embargo, reconoce que hay una relación fluida entre ambas partes y no hay previsión de romperla.

La rentabilidad: “Lo que sea para seguir siendo rentables”

Mientras desde el equipo gestor se trata de trasladar la idea de estabilidad en la cúpula, las cifras de 2016 no son aún públicas. Y desde la dirección no se quieren ofrecer más datos de una compañía que hoy cuenta con 9 millones de usuarios únicos. La última referencia está en las cuentas de 2015 donde se incrementaron un 20% las ventas hasta superar la barrera de los 30 millones de euros y se redujeron hasta casi la mitad los beneficios quedándose en los 2 millones.

Esa rentabilidad se ha ido manteniendo en los últimos años. Y según Encinar, es parte de su filosofía. “Hay que hacer lo que sea para que sigamos siendo rentables”, apunta. E insiste en que, desde su punto de vista, las compañías deberían tenerlo como un mantra. “En un momento como el actual con tanto ruido en el sector startup, donde se habla más de hacer rondas y ampliaciones de capital y está mal visto hacerlo del Ebitda, hay que pensar en ser rentables por el bien de las empresas”, apostilla.

El mercado del alquiler: ¿Una burbuja?

Más allá de la situación económica de la empresa, se vive un auténtico boom del mercado del alquiler. El incremento de la oferta (el parque de viviendas ha pasado a representar el 25% del total) ha sido respondido por la demanda y, por tanto, ha acarreado incremento de precios. Un mismo estudio de Idealista asegura que ya hay seis capitales donde el precio del arrendamiento supera los niveles precrisis (en Barcelona, por ejemplo, el incremento ha sido de casi el 20% en este tiempo).

Este incremento es valorado como algo normal por parte de Encinar, quien recuerda que los precios han estado “hibernados” durante toda la crisis. Defiende que no existe una “burbuja de precios”. “No entiendo el concepto de burbuja del alquiler, pues el inquilino se muda a un piso más barato y en el lado de los propietarios, si suben los precios, hay un momento en que la demanda dice basta”, asegura.

En el lado de la compra, argumenta que tampoco existe. Se construyen menos de 100.000 casas al año y los bancos “son muy prudentes”, mientras que el stock acumulado durante años se está vaciando. “La excepción es Barcelona, con un mercado calentísimo y donde el precio de compra ha crecido de manera muy relevante”, apunta el directivo. ¿Por qué? “Ha sido tal polo de atracción turística que se ha convertido en uno de los destinos preferidos a nivel mundial, pero no sólo para turistas sino para residentes y se está llenando de europeos que teletrabajan… Es un fenómeno que va a ir a más”, asegura.

¿Cómo impacta el negocio del alquiler vacacional?

En este punto del sector inmobiliario, el alquiler vacacional ha ganado mucho peso. Y en este contexto, ¿cómo ha impactado en Idealista? La compañía controla el 100% de Rentalia desde el año 2012. Y su negocio “no se ha incrementado de manera importante”, según explica Encinar, quien recuerda que en ciudades como Barcelona ha tenido que reducir su oferta para conseguir que toda la oferta de anuncios que contienen en su plataforma cumpla con la legislación. Esta línea de negocio ha representado menos de un tercio de toda la facturación de Idealista y se ha mantenido estable. “Más del 70% de los ingresos proceden de nuestros clientes: bancos, promotores y agentes inmobiliarios”, asegura.

En el futuro, Encinar apuesta a que acabará bajando y desincentivando su uso por parte de los propietarios de vivienda. “A medio plazo, entre 12 y 18 meses, habrá propietarios que se desencantarán y alquilarán de manera permanente”, concluye.