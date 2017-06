Los fabricantes de móviles retiran el 016 del registro de llamadas para proteger a las víctimas de violencia de género

Los fabricantes de telefonía móvil han completado los cambios técnicos en el código de sus teléfonos para proteger a las víctimas de violencia de género al hacer que las llamadas efectuadas al número de atención 016 no aparezcan reflejadas en el historial de llamadas.

La iniciativa inicial partió de un ingeniero de BQ tras un llamamiento efectuado por la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ante el hecho de que, aunque estas llamadas no aparecen registradas en la factura del teléfono, sí aparecían en el propio terminal y podían ser consultadas por posibles agresores.

Esto le llevó a desarrollar un código que impedía que dichas llamadas aparezcan registradas en la base de datos del teléfono. A petición de Dolors Monserrat, ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, la compañía española liberó el código y lo subió a la plataforma de Android. Más adelante, se produjo un consenso entre varios fabricantes, excepto Apple, para resolver esta situación.

Eliminación progresiva

Huawei informó recientemente que, a partir de julio, todos sus smartphones permitirán eliminar automáticamente la llamada. "También contarán con esta funcionalidad aquellos dispositivos lanzados antes del mes de julio de 2017, tales como el P8 Lite 2017, P9, P9 Lite y P9 Plus, P10, P10 Lite y P10 Plus, Mate 9, Nova y Nova Plus", señaló el coloso chino.

Esta funcionalidad se incorporará en todas las versiones de software autorizadas para la comercialización en España, tanto la versión genérica como las personalizadas para Telefónica, Vodafone y Orange. Sólo quedan excluidos los terminales adquiridos en canales de venta no autorizados.

LG señaló, por su parte, que ha terminado también la implantación y que esta característica "está presente en todos los modelos lanzados a partir del 1 de mayo de 2017 en España y se irá incorporando de forma progresiva en las nuevas actualizaciones de software de mantenimiento, así como en las actualizaciones de sistema operativo a Android N y versiones posteriores".

Hasta ahora, aunque la llamada no apareciera en la factura, sí quedaba registrada en el histórico de llamadas del smartphone y debía ser borrada de forma manual. Eliminando el rastro de manera automática y por completo, se reduce el riesgo para las mujeres que busquen ayuda del servicio 016.

Samsung señaló que todos los nuevos terminales incluyen esta funcionalidad y que se está haciendo progresivamente la actualización a terminales anteriores, empezando por su superventas previo, el S7. A partir de ahí, se irán haciendo progresivamento los cambios entre el resto de terminales.

Apple, por su parte, ha señalado que están en conversaciones con el Ministerio y que tiene vocación de contribuir a resolver este problema. "Se trata de un tema técnicamente complejo que habrá que resolver", añadían fuentes de la multinacional estadounidense.