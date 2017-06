A LOS LEONES

ZTE ha cerrado el año 2016 con. Su facturación se ha quedado en un tercio. Y la razón hay que encontrarla en la finalización del acuerdo con Jazztel para el despliegue de fibra , que disparó las ventas en los años anteriores. Tras cerrar ese pacto, Jia Yunpeng, su director general, no ha sido capaz de frenar una más que probable sangría.La compañíacon otras vías de ingresos para mantener la tendencia al alza. Es cierto que el control en los gastos, también en los momentos de apogeo en los años 2014 y 2015, ha permitido no hacer un roto en las cuentas. Pero, el futuro no se presenta muy halagüeño para la compañía china. Máxime cuando se enfrenta a un sector de telecomunicaciones que, como bien asegura en su propia memoria anual de resultados, ha vivido el mayor proceso de concentración que se recuerda.Ahora se enfrentan a un futuro un tanto complicado. En el sector de las telecomunicaciones, su máximo rival,, sigue ganando posiciones en el mercado español. Y en el de la venta de dispositivos, sigue perdiendo peso en favor de otros fabricantes. Muchos retos por delante para Yunpeng y su equipo al frente de ZTE.