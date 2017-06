Atlantia formaliza la OPA sobre Abertis sin el apoyo de La Caixa

Hasta el último minuto ha esperado la italiana Atlantia para formalizar la OPA sobre la concesionaria española Abertis. Sobre la bocina, justo un mes después del anuncio, este jueves presentaba el folleto de la operación ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Y lo ha hecho sin contar con el respaldo de La Caixa, que cuenta con el 22,25% de capital.

Aunque el grupo transalpino, controlado por la familia Benetton, pretendió que esta operación se saldara de la forma más amistosa posible, el silencio mostrado durante el último mes por Criteria -el holding que controla CaixaBank y que vehicula la participación en Abertis- y su presidente, Isidro Fainé, presagia que el precio ofrecido por Atlantia, de 16,5 euros por acción, no acaba de ser del agrado del holding catalán. Y tampoco el intercambio de acciones planteado por los italianos, de manera que Criteria se quedara con el 14% del grupo concesional resultante.

Desenlace en septiembre

A partir de aquí, para conocer el desenlace de esta operación habrá que esperar todavía varios meses. Con la presentación del folleto, la CNMV tiene un plazo de entre 60 y 80 días -hasta septiembre- para analizar el folleto de la oferta lanzada por Atlantia y dar su visto bueno a la operación.

En principio, y si la oferta se mantiene en esos 16,5 euros, Criteria y Fainé no moverán un dedo hasta que el consejo de Abertis no emita una valoración pública sobre la OPA lanzada por Atlantia. Una situación que no se produciría hasta los diez días posteriores a que la CNMV autorice el folleto de la oferta de adquisición.

Para que todo cambie y Fainé levante su silencio sobre este asunto será necesario que los italianos eleven la oferta, por encima de los 16,5 euros. En torno a un euro más. De esta manera, el precio a pagar por los transalpinos subiría en unos 1.000 millones, de 16.340 a unos 17.300 millones, con lo que Criteria recibiría casi 3.900 millones de euros por su 22,25% en Abertis.

De cara a hacer frente al pago en efectivo por el 100% de Abertis -esos 16.300 millones de euros- Atlantia cerraba este miércoles un crédito, por 16.000 millones, con los bancos italianos Intesa Sanpaolo y Unicredit, el helvético Crédit Suisse y el francés BNP Paribas.