Las cinco industrias que nos estamos cargando los 'millennials'

Mucho se ha escrito en los últimos tiempos sobre los millennials, las personas nacidas, aproximadamente, entre 1985 y 1995. Se les ha tildado de generación perdida por la falta de oportunidades pero, al mismo tiempo, se les ha acusado de ser egocéntricos, superficiales y ninis -ni estudian, ni trabajan- por decisión propia.

Entre este alud de tópicos sin demasiado fundamento, hay quien se ha propuesto recabar qué se dice de esta generación para poner en evidencia que, en muchas ocasiones, reciben acusaciones cómicas. Es el caso del tuitero Stabmaster Arson, que ha recopilado con mucho humor las historias en las que se acusa a los jóvenes de haber terminado con algunas industrias. Recomendamos leer el hilo completo.

Good morning millennials. Let's take a look at all the things you murderous pricks have killed in the last two years, somehow.