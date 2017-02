Los estibadores amenazan con “reventar todo” si sus demandas no son atendidas

Los estibadores están dispuestos a todo con tal de defender su situación. En una asamblea realizada con estibadores del puerto de Algeciras el 7 de febrero, el líder de la Coordinadora de Trabajadores del Mar, Antolín Goya, amenazaba con “reventar todo” si no conseguían el apoyo del PSOE para evitar que el decreto tramite un decreto liberalizando el sector.

En el video, grabado el día antes de que Goya se reuniera con la presidenta andaluza Susana Díaz para tratar el asunto, el líder sindical informaba a los trabajadores de que el apoyo del PSOE les permitiría tener “al gobierno donde lo queríamos tener”.

Goya dice a los trabajadores: “Intentaremos consolidar que el PSOE vote no, si el PSOE vota no, el PP no puede sacar pa’ lante este decreto. Si no lo hace con el PSOE tiene que buscar alternativas como las de Ciudadanos, PNV, Coalición Canaria o Nueva Canaria. De Coalición Canaria ya me han garantizado que van a votar que no, así que por ahí tampoco lo van a poder hacer. El PNV nos está diciendo que no. O sea, que el PSOE tiene la llave en su mano y el PSOE andaluz nos está diciendo que está con nosotros y queremos ratificarlo mañana con esta señora”.

“Si eso es así -prosigue- vamos a colocar al Gobierno donde lo queríamos tener”. “Pero si no es así”, continúa, la única forma de arreglarlo “es reventando todo lo que tenemos ahí”, refiriéndose a las instalaciones del puerto, mientras los asistentes gritan exaltados.

Goya pide a sus afiliados que se comporten “como buenos soldados” y que obedezcan a sus líderes. “No queremos superhéroes”, les advierte. En Algeciras hay 1.500 estibadores registrados.

"Que no salga de aquí"

Por último, advierte a quienes están grabando la escena con sus teléfonos que sus palabras “no salgan del ámbito en que estamos”. Y añade: “Estoy hasta los cojones de las páginas web... Nosotros somos portuarios y hablamos en las asambleas y arreglamos las cosas donde las tenemos que arreglar no en el facebook ni en internet que nos está haciendo mucho daño”.

Los estibadores han sido convocados este viernes por el Ministerio de Fomento para negociar el contenido del decreto de liberalización. El sector formalizó este miércoles tres jornada de huelga este mes como protesta ante esta reforma. El ministro del ramo, Íñigo de la Serna, ha anunciado que lo llevará de manera inaplazable al Consejo de Ministros del 17 de febrero. La Comisión Europea ha denunciado a España ante el Tribunal Europeo de Justicia por la falta de competencia y porque en la práctica se impide que cualquier empresa europea pueda operar la carga y descarga en los puertos españoles. Si España es condenada deberá pagar una multa diaria de 134.000 euros por vulnerar el Tratado de la UE.

La reforma planteada por Fomento pretende romper el monopolio que los 6.150 estibadores españoles tienen sobre el sector básico para la economía, dado que los puertos canalizan el 85% de las exportaciones y el 65% de las importaciones del país.

Para ello, el proyecto dará un plazo de tres años para que desaparezcan o se reconviertan en ETT's las sociedades de servicios portuarios (Sagep), firmas de las que actualmente dependen todos los estibadores y controlan su contratación por parte de las empresas que utilizan los puertos.