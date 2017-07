Edgar Wright: "No puedes escapar de las consecuencias de tus actos"

Edgar Wright (Dorset, Inglaterra, 1974) es uno de esos directores amantes de las películas de género. Shawn of The Dead o Scott Pilgrim son claros ejemplos y en a misma línea está su nuevo filme Baby Driver en la que mezcla un meticuloso arte cinematográfico con personajes dispares e histriónicos todo mezclado con unas persecuciones automovilísticas a ritmo de bemoles y sostenidos.

Como casi todos sus filmes, Baby Driver es una mezcla de varios géneros, por una parte podríamos considerarlo un musical, una película de acción y una historia de amor. Es difícil compartimentarla de manera simplista. Lo más importante es que Wright consigue hacerla divertida. Está protagonizada por Kevin Spacey, Jamie Foxx, Ansel Elgort, Jon Hamm, Eiza González y Lilly James.

Fotograma de Baby Driver.

Ansel Elgort interpreta a Baby, un conductor a cargo de salir de estampida cuando el grupo de ladrones liderado por Doc (Kevin Spacey) se dan a la fuga. Baby perdió su capacidad auditiva en una accidente de coche con sus padres cuando era un niño, para evitar el pitido en los oídos escucha música constantemente. Su vida se ha convertido en una coreografía a consecuencia de su permanente hilo musical.

¿Cómo describirías Baby Driver?, ¿un musical con persecuciones de coches?

La idea original del filme viene de una canción que oí hace veinte años que es la canción que abre la película. Se titula Bell Bottoms de Joe Spencer Blues y me pareció, ya cuando tenía veintiún años y la escuche, que sería una canción estupenda para comenzar una película de persecución de coches. Me rondaba por la cabeza esta idea de que el personaje principal del filme no podía funcionar sin música. Tuvo un accidente en el pasado y para paliar las consecuencias del mismo escucha música contantemente, por lo que toda la banda sonora del filme es música que él está escuchando en su vida diaria, en un centro comercial, tomando un café con sus auriculares, en el coche, en un bar, etc…

¿Hay directores a los que admiras por la forma en que utilizan la música en sus filmes?

Sin duda. Sobre todo Martin Scorsese y Quentin Tarantino. Para mi era importante hacer hincapié en que todas y cada una de las canciones formaran parte de lo que está pasando en casa escena.

Ansel Elgort, el protagonista es también DJ además de actor, ¿has incluido algo de su repertorio?

No, no he incluido nada de su música, pero no cabe duda que una de las razones por las que le elegí para el papel es porque está muy involucrado con el mundo de la música. Toca varios instrumentos y eso fue clave para mi. Recuerdo que una vez le vi tocando una canción de jazz de los años sesenta cuando el ha nacido en 1984, me resultó muy interesante. Tiene mucho talento. Además sabe bailar muy bien lo que creo que le ha ayudado a coordinar ciertas escenas del filme. Creo que tener sentido del ritmo ayuda a rodar cierto tipo de escenas.

Puedes conducir el coche lo más rápido que puedas pero nunca te escaparás de las consecuencias de lo que has hecho

El reparto es fabuloso.

Creo que el único de los actores que tenía en mente cuando escribí el guión fue Jon Hamm. Terminé el primer borrador del guión en el 2011 y por aquel entonces ya conocía a Jon y estaba pensando en él cuando escribía. Respecto a Kevin Spacey y Jamie Foxx, son dos actores que en un principio no me podía ni imaginar que participaran en el filme y cuando dijeron que si fue para mi todo un honor.

El título Baby Driver es un tanto peculiar, ¿fue siempre el título que tenías en mente?

No realmente, fue un poco por una canción de Simon y Garfunkel llamada Baby Driver. También en las películas antiguas de gansters siempre hay un personaje joven llamado baby face y Ansel tiene 21 años y tenía sentido lo de baby driver por su carita de niño, además él es el aprendiz por lo que tiene sentido.

¿Cuál sería el mensaje del filme si es que podemos extraer alguno?

Que no hay acción sin consecuencia. Puedes conducir el coche lo más rápido que puedas pero nunca te escaparás de las consecuencias de lo que has hecho.

Imagino que habrá aficionados al juego Grand Theft Auto que estarán encantados de ver este filme.

Si (risas), a todo el mundo nos haría ilusión de alguna manera el participar en una persecución de coches. Pero en la película te das cuenta que en alguna de las persecuciones es más la sensación de pesadilla que de divertimento. Una cosa el la fantasía y otra muy diferente la realidad.

En Baby Driver intentamos hacerlo todo real. Es posible hacerlo pero es muy tedioso.

Me puedo imaginar que rodar persecuciones con coches no debe ser nada sencillo. ¿Cuántas veces tienes que repetir o te puedes permitir repetir esas escenas?

Para evitar tener que repetir este tipo de escenas hay una preparación a priori increíble. Mi director de fotografía Bill Pope (esta es la tercera vez que trabajo con él), recuerdo que me comentó que no hay nada sencillo a la hora de rodar una escena de persecución de coches. Rodar una escena de coches que va simultáneamente con una canción significa la friolera de rodar unas treinta manzanas. Rodamos en la autopista mas grande de Atlanta, que básicamente no puedes cortar al tráfico completamente. Es uno de esos momentos donde no puedes creer que hagas este trabajo, es alucinante.

Utilizasteis muy poco croma.

Muy poco. No es como Fast and Furious donde el croma se utiliza con mucha frecuencia. En Baby Driver intentamos hacerlo todo real. Es posible hacerlo pero es muy tedioso.

Imagino que tanto Jon como Ansel tienen que ser medianamente buenos conductores.

Si lo son. Creo que les hubiera gustado conducir más de lo que les estaba permitido (risas).