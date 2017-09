La incomprensible actuación de Mónica Cruz: de hermanísima a consejera machista

El debut de Mónica Cruz (40 años) en El Hormiguero no ha dejado indiferente a nadie. La bailarina y actriz ha estrenado sección en el programa conducido por Pablo Motos (52) en el que pretende dar consejos sobre etiqueta. Minutos antes de su aparición estelar, ella misma publicaba una imagen del plató en sus perfiles sociales mostrándose feliz y con muchas ganas de esta "nueva aventura".

Vestida de gala y subida a unos tacones infinitos, la hermana de Penélope Cruz (43) mostró los problemas a los que se enfrenta una mujer cuando acude a una fiesta y dio algunos consejos para salir de esas situaciones. Explicó y escenificó cómo bajarse la cremallera de un vestido cuando una llega a casa y no tiene a nadie que le ayude o cómo ir al baño con un diseño de cola y no ensuciarse con los vertidos fisiológicos de los que han entrado antes que tú.

La extraña actuación de Mónica ha sido bastante criticada por la audiencia. Su nueva sección, estrenada el mismo día que Rosa López (36) y Santi Rodríguez (52) visitaban el famoso plató de Antena 3, ha generado numerosos comentarios negativos en las redes sociales. Muchos seguidores del formato han asegurado que la sección es machista y que el programa ha perdido el encanto que tenía en sus primeras emisiones.

Maaaaadre que tostón de sección ...Mónica Cruz tiene menos gracia que el cuñao de Rocky #HipnotizameEH — Luis Cuerda (@luisterrible30) 7 de septiembre de 2017

Machismo en el hormiguero, q raro...es q a las mujeres lo unico q nos gusta e interesa es el lujo,los vestiditos y el maquillaje... En fin! — Sandra Balaguer (@scerecilla) 7 de septiembre de 2017

Parece mentira... lo bien que estaba Mónica Cruz en el paro...y hay que aguantarla diciendo tonterías en el Hormiguero... #HipnotízameEH — Francesco Carlo I (@FrancescoCarlo) 7 de septiembre de 2017

La sección de Mónica Cruz en @El_Hormiguero es en serio?!?!?Bueno, sigue la línea de las secciones de mujeres del programa.#HipnotizameEH — Maria Lirio Blanco (@Maria_Lirio_B) 7 de septiembre de 2017

Mónica Cruz no ha respondido a los comentarios negativos y está encantada con su nueva faceta en televisión. Este medio le ha dado una nueva oportunidad para labrarse un futuro profesional. El pasado año ya fue jurado de Top Dance, un talent show de baile de la misma cadena en la que sigue probando suerte.

Compagina su carrera profesional con su vida privada. Sin pareja oficial a la vista, la madrileña es madre de una niña de tres años llamada Antonella, de tres años, que tuvo por inseminación. "Nunca me ha gustado hablar de mi vida privada y mucho menos comercializar con ella. Por eso, estos primeros meses de embarazo he estado un poco aislada del mundo. Pero ahora he decidido contarlo: para quedarme embarazada, he recurrido a la inseminación artificial", aseguró en una entrevista.