Joan Ridao, el hombre de rosa en medio del día crítico de Cataluña

La jornada de este miércoles en el Parlament de Cataluña pasará a la historia por lo que los parlamentarios han discutido allí dentro: nada más y nada menos que la Ley para la desconexión de España, y también por el tono que todos han utilizado, convirtiendo el pleno en un auténtico circo.

En mitad de la vorágine y de tanta bronca, una imagen ha captado la mirada de todos los asistentes. "¿Quién es el hombre que se acerca una y otra vez a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, con una chaqueta rosa?, se preguntaban los fotógrafos.

Ese hombre es Joan Ridao, letrado del Parlament que hoy también ha querido reclamar su papel, aunque fuera con su vestuario. Joan Ridao es letrado del Parlament y experto en el Estatuto catalán. De hecho, su libro Curs de dret públic de Catalunya, un manual de 600 páginas en el que analizó los ejes del sistema político e institucional de Cataluña tras la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto, ha sido uno de los manuales más consultados por el Parlament. Después también escribiría el libro Podem ser independents? en el que cuestionaba las vías de independencia que no garantizasen la estabilidad política de Cataluña. De hecho, mientras ha sido miembro del Consejo de Garantías Estatutarias, ha manifestado sus dudas sobre la legalidad de la ley del referéndum.

Joan Ridao en la presentación de su libro 'Podem ser independents?' Gtres

Ridao fue secretario general de ERC y portavoz del grupo político durante cuatro legislaturas en el Parlament. También ha sido profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Barcelona. De ahí su sólido conocimiento y su valía en la política catalana.

Como para todos los presentes en la cámara catalana, este miércoles ha debido ser un día histórico para él. Y, sin duda, ha conseguido destacar con su elección de vestuario: una americana de color rosa chicle, acompañada de una corbata malva que no ha dejado indiferente a nadie. Se ha hecho un "hombre de rosa", con el permiso de Ana Bollaín, la esposa de Ángel María Villar, expresidente de la Federación Española de Fútbol, en la Final de la Copa del Rey. Aunque Ridao no estaba, precisamente, dando cabezaditas, sino muy atento a todas las intervenciones de los grupos políticos. Repasando el vestuario del profesor, la elección de su look no ha sido casual, pues su estilo es siempre mucho más sobrio, con americanas de colores grises o azules.

