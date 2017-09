Así es Irina Isasia, la modelo madrileña que ha conquistado a ElRubius

Irina Isasia es una joven madrileña de 24 años que se ha dado a conocer tras hacerse oficial su relación con ElRubius (27), uno de los youtuber más importante del mundo. Ambos iniciaron una relación sentimental hace poco más de un año.

Irina, que trabaja como modelo en Madrid, poco a poco se está abriendo un hueco en el mundo de la moda. Por el momento, ha conseguido colaborar con marcas nacionales tan importantes como Mint & Rose, y aparecer en el número de septiembre de la prestigiosa revista Vogue. No es la primera vez que esta revista apuesta por la joven, ya que ha publicado diversos vídeos en su canal de Youtube con Irina, y su estilo, como protagonista.

Sin embargo, no son las únicas marcas que han apostado por ella. Como se puede observar en su perfil de Instagram, la joven aparece en otras revistas como Mirage (donde ocupa la portada, con un maquillaje y un peinado que recuerda a Brigitte ardot) o Glamour.

Aunque se desconoce la fecha exacta del inicio de su relación con el youtuber, la pareja salió a la luz hace un año cuando el medio YouMag publicó una fotografía de ambos en Madeira. En la instantánea los jóvenes aparecen mostrándose cariñosos.

No obstante, esta información desató la ira de los seguidores de ElRubius. Por un lado, aquellos que criticaron la invasión en la vida privada del joven. Por otro lado, las fangirls del joven que se dedicaron al acoso y derribo de la mujer. "Usas al pobre de El Rubius solo por fama, me das mucho asco y después no vayas a hacerte la víctima con Rubius #miopinion", es solo un ejemplo de este acoso.

Como respuesta, ella publicó un post en Instagram donde pedía que cesaran los insultos y humillaciones contra ella. A este mensaje se sumó su pareja, quien compartió un vídeo donde pedía que no se faltara al respeto a la joven.

