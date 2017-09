Las verdaderas razones que se esconden tras la portada de Isabel Pantoja

"Si uno cierra los ojos y piensa en Isabel Pantoja (61 años), lo primero que ahora viene a la mente es, con toda seguridad, la imagen de la cantante con el bañador azul, pensativa sobre la proa del barco, como si fuera Lady Di. Ya nadie recuerda la cárcel, ni los paseos a los juzgados". El periodista Aurelio Manzano resume así el sutil efecto que ha tenido en el imaginario colectivo la que es, sin duda, la portada del verano -y, con suerte, la del año-. Es uno de los ejemplos que ilustra a la perfección las consecuencias que empiezan a derivarse de la ya famosa instantánea de las vacaciones de la tonadillera. Una fotografía no exenta de polémica tanto por el modo en el que fue tomada como por lo que implica: unas vacaciones por todo lo alto que han generado numerosas críticas. Pantoja, por su parte, ya se ha afanado en negar que se trate de un posado negociado por ella misma o por su familia con el fin de hacer caja, un rumor que ha estado sobre la mesa desde el pasado miércoles.

Independientemente de que exista o no un beneficio económico, lo que está claro, al menos para los periodistas consultados por EL ESPAÑOL, es que la imagen de la cantante que ha conquistado los kioskos esta semana le reportará más ventajas que inconvenientes, sobre todo en lo que a su imagen pública se refiere. Es lo que opina el periodista y fotógrafo Antonio Montero. "Estar en los medios es una forma de potenciarse, un plus. Esto terminará por revalorizar su imagen y ella lo sabe. Quiere lanzar un mensaje muy claro y vuelve con fuerza", reconoce en conversación con este medio.

¿Casualidad o premeditación?

Manzano coincide en que esta portada le traerá más ventajas que inconvenientes. "Ha sido la mejor campaña que se podía hacer. De no ser por esta foto no habría vuelto a protagonizar la portada de Hola porque hace tiempo que dejó de ser un personaje idóneo para esa revista. Pero la publicación ha sabido escoger muy bien la imagen. No es un gran reportaje, sino una gran foto, muy cuidada, muy bien escogida, con una imagen blanca y pura que recuerda a Lady Di justo en la semana del aniversario de su muerte, cuando se esperaba que fuera Diana la que apareciera en la portada. No hay duda de que el efecto es enorme y de que la publicación escogió esta foto de entre todas las demás por algo", explica. El periodista Carlos Pérez Jimeno no ve descabellada esta idea. "Si yo fuera el director, lo habría hecho sin dudar", asegura. "Además, que te comparen que Lady Di, que era una señora, es un honor".

En este punto surge la duda de si había intención por parte de Hola o de Pantoja para recrear precisamente la icónica imagen de la princesa del pueblo justo ahora. Antonio Montero lo tiene muy claro: "No había muchas más opciones para hacer una foto en un barco, pero creo que fue una casualidad que les vino muy bien. No creo que ninguno sea tan listo como para inspirarse de forma premeditada", señala. Pérez Jimeno coincide. "Me cuesta pensar que Pantoja llegue a elucubrar tanto".

El fotógrafo se atreve incluso a afirmar que esta acción le ha permitido a la tonadillera probar y demostrar si aún es rentable y si aún funciona para el gran público. "Creo que esto sería un paso previo para una entrevista o un reportaje más amplio en el que podría, por fin, desvelar lo que todos estamos esperando: sus impresiones tras su paso por la cárcel", añade.

Isabel Pantoja, a su salida de la cárcel hace unos meses. Gtres

Precisamente este reportaje o entrevista tendría gran interés para la periodista de televisión Gema López. "El reportaje en la revista no le ha devaluado para nada. Su posado en bañador o sus declaraciones sobre la prisión siguen teniendo su valor, aunque ella debería saber que ya no es el de antes porque el mercado ha cambiado. Aquellas ofertas de 150.000 euros han quedado muy lejos". "Desde que salió de la cárcel ella ha pensado que la caída de los precios tenía más que ver con ella como personaje que con la situación del mercado", apostilla Montero.

Según López, las únicas consecuencias negativas, en el caso de haberlas, tendrían más que ver con una cuestión moral sobre "cómo y de qué manera se habrían costeado" sus lujosas vacaciones. "Sobre ellos existe la sombra de la sospecha".

Lo que está claro, al menos para Manzano, es que independientemente de quién sea el que ha corrido con los gastos de las vacaciones de los Pantoja, esto ha venido muy bien para "mostrar la imagen de familia unida, al menos por el momento". "Es una estampa que tardará años en volver a repetirse y que además viene muy bien para que no se hable de otras cosas que no le interesan a la cantante", sentencia.

La imagen de la cantante junto a sus hijos no suele ser muy frecuente. Gtres

Pérez Jimeno discrepa. "Ella ha pagado lo que tenía que pagar. Y si puede permitirse las vacaciones, tiene derecho a disfrutarlas. Ya está bien de estar enclaustrada en Cantora".

Su imagen, por los suelos

Portada de la revista Hola de esta semana.

Lo cierto es que, al margen de las consecuencias que pueda tener la portada de la revista para Isabel Pantoja, su imagen pública en la actualidad está muy deteriorada, tal y como afirman a EL ESPAÑOL desde Personality Media, compañía especializada en analizar la imagen de los famosos de cara a contratarles para distintas campañas publicitarias. La cantante suspende radicalmente en la valoración general con un 2,2 de nota media. "Es difícil que la portada de la revista pueda perjudicarla más, aunque todavía es pronto para saberlo", confirman desde la empresa, al tiempo que revelan que la tonadillera rara vez ha superado el 3,4 de valoración.

Sin embargo, esta calificación no es la peor que ha obtenido Pantoja a lo largo de los últimos años. Justo cuando fue detenida e ingresó en prisión, en noviembre de 2014, su imagen pública apenas alcanzaba el 1,8 de nota media.

La cantante tiene por delante unos meses en los que podrá revertir la imagen pública que proyecta. Así, tiene previstos conciertos en Miami, Puerto Rico y Bilbao el próximo mes de octubre, lo que le ayudará sin duda a revalorizar su reputación y, por supuesto, su bolsillo.

Pantoja, durante su último concierto, el pasado mes de junio. Gtres

