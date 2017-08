La foto prohibida de Georgina, la novia de Cristiano Ronaldo

Desde que se conociera la relación que mantiene con Cristiano Ronaldo (32 años), Georgina Rodríguez (22) ha empezado a cuidar exhaustivamente qué sube a las redes sociales. La top solo las utiliza para compartir sus rutinas deportivas, imágenes junto a la familia del astro portugués o animales; de los que ha admitido ser muy respetuosa y amante.

Pero hubo un tiempo en el que la modelo aragonesa no vigilaba tanto qué subía a la red. De hecho, una foto en topless y despaldas ha saltado al ojo del huracán mediático. La imagen ha sido filtrada por el medio portugués Correio da Manha, publicación que afirmó que la instantánea había sido sustraída del mismo Instagram de la joven. Pero ya no hay ni rastro.

La pareja ya no se esconde. Ambos, disfrutan de las calles de Madrid.

La imagen ya no se encuentra en las redes, pues Georgina al igual que otras muchas fotografías, la habría eliminado tras hacerse pública su relación con el futbolista, según este medio. Sin embargo la publicación lusa la habría guardado por aquel entonces, haciéndola pública ahora.

Y es que la modelo, que cuenta con 1,6 millones de seguidores, prefiere mantenerlo poco activo para evitar los escándalos a los que se le puede relacionar ahora que es una cara conocida.

Adicta al deporte y a los suyos

Georgina Rodríguez se encuentra a unos pocos meses de dar a luz, pero eso no le impide seguir con sus rutinas de entrenamiento. Y es que hace unos días la de Jaca compartía una imagen en la que lucía un espectacular tipazo aún estando embarazada. Con mallas deportivas, la top, que comparte pasión por el deporte como su pareja, se está dedicando a ponerse a punto antes de dar a luz.

La última imagen compartida por la top: junto a Cristiano Jr. Redes sociales

Pero no solo el deporte forma parte de su día a día. Estar con los suyos es sumamente importante también. "Los mejores momentos en la vida son los que no se planean, aquello inesperado, con quienes más quieres. No es dónde es con quién", escribía la modelo en una bonita imagen junto a Cristiano Jr. Una instantánea en la que ya se deja ver visiblemente el primer embarazo que Cristiano Ronaldo tiene con su pareja.