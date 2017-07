Antonio Orozco: "Mi padre murió cuando yo tenía 21 años"

Antonio Orozco (44 años) se ha abierto y ha contado el drama familiar que lleva viviendo desde que fuera un adolescente. El último fin de semana de julio estará en el Teatro Real de Madrid, en el que cerrará la serie de matinales de El País. Una mezcla de teatro y música que el artista ofrecerá bajo el nombre de Único.

Un broche de oro tras el que el cantante esconde un pasado que le ha hecho sufrir mucho, tal y como ha contado en una exclusiva entrevista a El País. Un éxito que ahora disfruta gracias a la primera guitarra que le regaló su padre; ese que ahora no puede -ni ha visto- el culmen de su carrera artística. "La primera guitarra me la compró mi padre. Era una Valeriano Bernal. Le costó 93.000 pesetas y la fuimos a buscar a la trastienda de una peluquería", cuenta el artista, "pero me la hizo pagar con tres meses de trabajo a su vera en una obra. Todavía la tengo conmigo. Es canela y se llama Rosario, como mi abuela", apunta un emocionado Orozco a la publicación.

[Más información: Lo que realmente ocultaban las lágrimas de Antonio Orozco en la final de 'La Voz Kids']

Antonio Orozco es 'coach' de la voz. Gtres

Su padre murió cuando él apenas tenía 21 años. Nunca le vio triunfar. "Cayó de una obra cuando curraba", dijo el cantante. Fue entonces cuando inmediatamente Orozco tuvo que ponerse a trabajar para ayudar en casa. Su padre se fue, pero dejó una herencia musical que había conseguido inculcar en la familia desde que Orozco y sus hermanos eran pequeños. Tanto, que fue la principal inspiración de su primera canción:"Se titula Necesito libertad y trata de una discusión recurrente que teníamos en la familia, o mejor, entre él y mi madre. Él estaba hasta los cojones de todo, me imagino. Y ella, pobre, se quejaba de sus ausencias", apunta el artista en la entrevista más sincera y emotiva concedida hasta el momento.

Por aquel entonces, los planes de Orozco eran simples ilusiones que, al cabo del tiempo y tras mucha lucha, se han acabado convirtiendo en una realidad más que palpable. Y se lo agradece, sobre todo, a su padre. Un hecho que le reconcome ahora que el cantante tiene una edad similar: "Tenía 43 años, uno menos de los que tengo yo ahora, 44. Pienso mucho en ello últimamente”.

Antonio Orozco se encuentra en uno de los mejores momentos. Aunque ha tenido numerosos éxitos, hay uno que especialmente ha marcado su carrera musical: el éxito Devuélveme la vida. "Salió en el momento justo: coincidió, parece ser, cuando hubo un montón de gente que necesitaba pedir perdón y dimos en el clavo", apunta el cantante a la publicación.