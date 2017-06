Descubrimos el chiringuito de playa de Antonio Orozco

Antonio Orozco (44 años) define el momento que está viviendo como mágico. El artista acaba de presentar la reedición de su álbum Destino y triunfa en los escenarios con una gira que está llevando al cantante por toda la geografía española. Pero además de la música, el catalán atiende también otro de sus negocios. Aunque para el gran público es algo desconocido, el intérprete divide su tiempo entre los escenarios y el restaurante chiringuito que regenta en Mallorca.

5 Océanos Chill Out es el nombre del local que el cantante tiene en la isla balear. Se trata de un establecimiento con terraza especializado en comida mediterránea con fusión, japonés y bar de cócteles. "Es un nuevo concepto de restauración: poder estar comiendo en un restaurante y descansar posteriormente bajo el sol leyendo un libro o simplemente contemplando el maravilloso paisaje", aseguran en su página web.

Situado en la avenida Mal Pas, el local ofrece desde desayunos hasta comidas, meriendas y cenas. En su carta con precios asequibles para todos los bolsillos se encuentra desde tapas a ensaladas pasando por hamburguesas, pizzas y creaciones de autor como el tartar de atún sobre guacamole casero o el magret de pato a la naranja con láminas de patatas. Cuando su apretada agenda profesional se lo permite es habitual ver a Orozco por allí.

Hace unos días el artista publicaba en sus redes sociales un vídeo mostrando el buen ambiente de su terraza. Nadie mejor que él para hacer promoción de este establecimiento con el que ha cumplido uno de sus sueños. Además su localización no es casual, ya que según explicaba él mismo en una entrevista concedida al Diario de Mallorcaes "muy fan" de la isla.

"Tengo una historia idílica con Mallorca. Tengo mi casa y mi bar 5 Océanos en Alcúdia. Aquí he tenido mis historias de enamoramiento y desengaños. Nunca voy a poder comparar ni vivir una época tan hermosa como la que he tenido en el norte de Mallorca. Las experiencias que me han sucedido en la isla son maravillosas. Es un lugar único. No hay nada que se le parezca en el mundo entero. Los mallorquines, afortunadamente, saben el paraíso que tienen. No hay un lugar comparable, es mágico. Hasta las paredes en donde rompen las olas son indescriptibles", contó.

Ahora que ha comenzado la temporada estival y que Mallorca es uno de los mayores reclamos turísticos, Antonio Orozco está a la búsqueda de personal para su bar. "Ampliamos nuestro staff. Buscamos camareros, cocteleros y servicio de cocina", ha asegurado en su cuenta de Instagram junto a una imagen muy divertida de su hijo sirviendo unos platos de comida. Orozco pasará el verano entre 5 Océanos, que se ha convertido en uno de los locales de moda, y su gira. El próximo concierto del que se ha convertido en uno de los coaches favoritos de La Voz será este 9 de junio en Jaén.