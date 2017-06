El siguiente paso de Belén Esteban contra Toño Sanchís: la vía penal

Belén Esteban (43 años) se encontraba en la cama cuando saltaba la noticia a los medios de comunicación de su victoria judicial contra Toño Sanchís (44). Así lo ha relatado ella misma ante las cámaras de Sálvame y ante la mirada atenta de todos sus compañeros de plató: "Era muy pronto y estaba durmiendo. Me ha llamado un compañero y me lo ha contado. He abrazado a Miguel, que estaba a mi lado, y los dos nos hemos puesto llorar". La justicia le ha dado la razón y, tras más de dos años de batalla, se aclara por fin esta historia de traición. El que fuera su representante deberá pagarla más de 600.000 euros por los trabajos que la de Paracuellos realizó y que nunca cobró.

"Ahora es mi momento como decía en su día Rosa Benito. Cuando hable va a saber toda España quién es el señor Toño Sanchís. Este no es sólo un triunfo mío sino también de toda la gente que ha confiado en mí durante todo este tiempo", ha asegurado la colaboradora de televisión, quien ha abandonado su programa para acudir a una reunión con sus abogados. "Cuando me reúna con ellos y conozca todos los puntos de la sentencia hablaré para explicarlo bien". Antes de marcharse ha querido agradecer todo el cariño recibido, especialmente a dos personas: "Tengo dos amores en mi vida, mi hija y mi novio Miguel. ¡Gracias!".

Quien también ha querido hablar ha sido Toño Sanchís. Ha afirmado que van a recurrir la sentencia "porque no estamos de acuerdo". "No te puedo decir mucho todavía. La sentencia no es favorable para mí. Hay constancia de contratos donde aparece que hay una comisión. Un juicio ni se gana ni se pierde en primera instancia", ha comentado en El programa de Ana Rosa. Belén Esteban, por su parte, va a dar un paso más y va a tomar ahora la vía penal.

La tercera en discordia es Lorena, la mujer de Toño Sanchís, quien es para muchos una de las mayores damnificadas de esta historia ya que ella era la administradora única de la agencia de representación Lorant S.L. No ha querido pronunciarse al respecto cuando los reporteros la esperaban a la entrada de su casa de Villanueva del Pardillo. Con el rostro muy serio y acompañada de sus hijos, Lorena ha esquivado a la prensa y se ha escondido en el interior de su domicilio. "Voy con niños, por favor, gracias".

El origen del problema entre Belén Esteban y Toño Sanchís comenzó en 2015 cuando la conocida como 'princesa del pueblo' comenzó a sospechar que su entonces representante no era del todo legal con la gestión de sus trabajos. Sus abogados corroboraron las sospechas de la colaboradora de Sálvame y empezó la guerra entre ellos. La de Paracuellos no había cobrado algunos de los trabajos que había realizado y había indicios de que se podría haber falsificado su firma para obtener beneficios como ahora reconoce la sentencia. Uno de los ejemplos más escandalosos fue el asunto del terremoto de Lorca, para el que Sanchís habría abierto una cuenta en nombre de Belén a fin de que la gente donara dinero y poder así ayudar a los afectados. La de San Blas aseguró que su representante usó ese dinero recaudado para gastos personales.