El día que Donald Trump se intentó ligar a Salma Hayek

Donald Trump (70 años) quiere construir muros para separar Estados Unidos de México, pero sin embargo no le importa tirarle los trastos a las mujeres que procedan de ese país. Al menos es lo que ha desvelado Salma Hayek (50). La actriz mexicana ha contado en una entrevista que concedió al presentador Trevor Noah en The Daily Show, un programa de la televisión estadounidense, un episodio que vivió con el presidente de los Estados Unidos que dejó atónito a los presentes.

La actriz veracruzana reveló en la entrevista cómo el presidente de los Estados Unidos se le había insinuado. Al parecer, y según indica ella misma en el programa, conoció al magnate norteamericano en un evento al que ella había asistido junto a su pareja. Hayek cuenta cómo empezó a sentir frío durante la velada. Fue entonces cuando "él puso su chaqueta sobre mí", recalcaba la actriz, "parecía muy majo y encantador", apuntaba la mexicana ante las risas de los presentes. Trump, que no tardó en mostrar sus dotes sociales, enseguida entabló relación estrecha con la pareja de la actriz, tal y como hace saber esta en la entrevista: "Si ustedes se acercan a Nueva York vengan a mi hotel, denme sus números", dijo Salma.

Cambio de rumbo

A pesar de la ya sabida animadversión del presidente norteamericano a sus vecinos mexicanos, la situación dio un giro inesperado: "No le volvió a hablar a mi novio", apuntó Hayek entre risas. "Empezó a llamarme todo el rato para invitarme solo a mí", decía la actriz anonadada. Hayek, que le replicó su atrevimiento, obtuvo de respuesta algo peor: "No es lo suficientemente bueno para ti. No es importante. Tienes que salir conmigo", apuntó la actriz ante el asombro del presentador.

Sin embargo, Noah Trevor quiso ir un poco más allá preguntándole a Hayek si había llegado a casarse con ese novio. Ante la negación de esta, el comediante no dudó en replicarle entre risas que "Trump entonces tenía razón".