Trump 'amenaza' con suspender su visita a Reino Unido ante el temor a las protestas

La visita oficial de Donald Trump a Reino Unido, prevista para este año, parece estar lejos de materializarse.

El diario británico The Guardian informó de que el presidente estadounidense dijo a la líder británica, Theresa May, por teléfono que no seguiría adelante con el viaje si Reino Unido lo recibía con protestas, citando a personas presentes durante la conversación.

Por su parte, el rotativo estadounidense The New York Times cita a fuentes de la Administración republicana que aseguran que Trump podría posponer o cancelar el viaje pero que el presidente no lo había descartado todavía.

Numerosas voces se han alzado contra el plan de Trump de visitar Reino Unido este año, por invitación de May, entre ellos figuras de peso de la política británica.

La semana pasada el alcalde de Londres, Sadiq Khan, pidió al Gobierno que cancelara la visita después de que Trump lo criticara por el ataque terrorista del London Bridge, que dejó ocho muertos y decenas de heridos.

“No creo que debamos sacar la alfombra roja al presidente de los Estados Unidos”, dijo Khan en televisión, alegando que las políticas del republicano “van contra todo lo que defendemos”.

Una petición ciudadana al Gobierno para impedir una visita de Estado de Trump alcanzó cerca de dos millones de firmas.

Por su parte, el líder de la oposición, el laborista Jeremy Corbyn, ha celebrado las informaciones de la posible cambio de planes por parte de la Casa Blanca. “La cancelación de la visita de Estado del presidente Trump es bienvenida, sobre todo después de su ataque contra el alcalde de Londres y abandonar el acuerdo del clima de París”, tuiteó.

Asimismo, meses atrás el presidente de la Cámara de los Comunes del Parlamento británico aseguró que se negaba a que Trump hablara ante los legisladores.