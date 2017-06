María Patiño 'debuta' en la playa con su nuevo pecho

Ya el pasado año la figura de María Patiño (45 años) en bikini copaba algunas de las portadas del verano. Este miércoles su cuerpo ha vuelto a reinar en los kioscos debido a que su viaje al Caribe ha dejado ver su nuevo tipo en la playa tras operarse el pecho.

La colaboradora de Sálvame se tomó unos días de vacaciones y voló hacia Punta Cana con su pareja, Ricardo, con el que lleva ya más de 12 años. Patiño coincidió en el avión con Kiko Rivera (33) e Irene Rosales (27) que también ponían rumbo al paradisíaco lugar, aunque finalmente las parejas no se alojaron en la misma zona de destino.

A las siete de la mañana María y Ricardo ya estaban en la playa cada día para no perder ni un minuto de más de sus vacaciones. Largos paseos y chapuzones en el mar para soportar el calor formaron parte de su rutina al inicio de cada día, durante los cuales no faltaron muestras de amor y complicidad. Pero sin duda lo que no ha pasado por alto para los fotógrafos ha sido la espectacular figura de la televisiva periodista que deleitó a su novio con diferentes bikinis y bañadores durante su estancia en el Caribe. De hecho, en uno de sus trajes de baño lucía las palabras Body goals -traducido como,"cuerpo meta"-, por lo que podríamos decir que ella misma se ve estupenda y es consciente de que su cuerpo podría causar envidias.

Tras las jornadas en la playa y de aventuras por la zona, la pareja volvía a su hotel de cinco estrellas. Se alojaron en el Paradisus Punta Cana Resort, en una suite de 50 metros cuadrados con terraza privada, donde cada noche volvían para descansar después de visitar isla saona, el santuario de las tortugas o de comerse una buena langosta frente al mar.

Tanto el viaje como el cuerpazo de Patiño no han pasado desapercibidos para las revistas Lecturas y Semana que llevan en su portada a la colaboradora. Tampoco se ha librado de ser capturado por los flashes su acompañante, quien también presume de un atractivo cuerpo bajo el sol dominicano. María ya fue protagonista el pasado verano en los medios por su aspecto tan estupendo, y es que, según asegura, entrena hora y media cada día sin excepción y cuida mucho su alimentación. Y a la vista está que lo hace bien.