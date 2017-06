María Teresa Campos recupera la visión tras el ictus

Buenas noticias sobre el estado de salud de María Teresa Campos. Según ha anunciado esta tarde su hija Terelu Campos en Sálvame, su madre ha recuperado la visión después de que ésta se viera afectada tras sufrir un ictus el pasado 16 de mayo.

“A las ocho de la mañana he recibido una llamada de mi madre y otra de mi hermana. La llamada decía que había recuperado la visión. Le ha entrado tal miedo que ha llamado corriendo a María y no quería cerrar los ojos por si ya no veía”, ha comentado la presentadora.

“Ella se ha despertado como cada día. Hasta hoy podía ver por cada ojo, pero estaba afectada la visión conjunta. Percibía las figuras distorsionadas, pero en los últimos días ya se estaba arreglando”, explicaba.

La colaboradora ha contado además que “la doctora le ha dicho que no se puede ir para atrás. Le ha tranquilizado y nos ha dicho que haga una vida normal (...) Teresa tiene ganas de retomar su vida porque es una vida normal y no ajetreada. Ella sabe que debe tomarse las cosas como son y no agrandarlas. Espero mamá que hayas aprendido esa lección”.

Además, Terelu ha contado que una de las primeras personas a las que ha comunicado la buena noticia es a Rocío Carrasco. “La que para mi es mi hermana Rocío Carrasco no te digo los gritos que daba y más en un día como hoy que se cumplen once años de la muerte de Rocío Jurado”.