Las imágenes de María Teresa Campos en silla de ruedas que no verán la luz

Este martes se cumplirá una semana del ingreso hospitalario de María Teresa Campos (75 años) después de sufrir una isquemia cerebral. La veterana periodista ya está fuera de peligro pero de momento tendrá que permanecer en el centro médico ya que la recuperación es lenta. Su estado de salud es algo que ha despertado un gran interés en el público estos días y que hace que tenga apostados a los fotógrafos a las puertas de la Fundación Jiménez Díaz en Madrid.

Parecía que hasta la fecha el respeto había sido máximo, pero se acaba de conocer que uno de los paparazzis que cubre la evolución de María Teresa estaría intentando sacar rentabilidad del asunto con una imagen que habría realizado. Según ha podido saber este medio, el fotógrafo burló las medidas de seguridad del hospital y logró capturar una instantánea de la paciente cuando era traslada de la Unidad de Ictus a planta. En ella aparece en silla de ruedas y con un parche en el ojo. Una de las consecuencias que ha tenido el ictus para la periodista es una lesión ocular que le generaba visión doble.

La razón de que esas imágenes no vayan a ver la luz es porque tanto Terelu Campos(51) como Carmen Borrego(50) se han puesto en contacto con las revistas para pedirles que no las publiquen. Y parece que, por ahora, no lo harán. En cuanto se produjo el suceso, el personal de seguridad del hospital, que fue quien interceptó al fotógrafo, informó a los familiares, que actuaron rápidamente.

[Más información: Así es la exclusiva suite de María Teresa Campos en la Fundación Jiménez Díaz]

Mientras tanto María Teresa está ajena a todo ellos y sigue recuperándose. No tiene ninguna prisa en que le den el alta. "Creo que de alguna manera tiene miedo porque como le ocurrió en casa, pues no sé, tiene miedo de decir: 'me voy a ir a casa y me voy a poner peor y me va a dar algo'. Ella se siente segura donde está. No vamos a agobiarnos y sacarla antes de tiempo", explicó Terelu en Sábado deluxe.

María Teresa va encontrándose mejor cada día, aunque su hija ha confesado que se ha derrumbado en alguna que otra ocasión: "Para que no llorara confieso que le dije: 'Creo que no puedes llorar porque eso es malo para lo que tienes y para los ojos. Y luego me ha dado carga de conciencia porque hay veces que uno también tiene que llorar y desahogarse", comentó Terelu.

[Más información: María Teresa Campos presenta "una leve mejoría" y sube a planta]