María Teresa Campos presenta "una leve mejoría"

La salud de María Teresa Campos (75 años) experimenta "una leve mejoría" y el hospital en el que se encuentra ingresada desde el pasado martes ha emitido un comunicado asegurando que pasará a planta en las próximas horas: "La paciente María Teresa Campos Luque permanece ingresada en la Unidad de Ictus de la Fundación Jiménez Díaz. Su situación clínica es estable, mostrando una leve mejoría. Está previsto que pase a planta en las próximas horas".

La noticia ha sido recibida con gran alegría tanto por la veterana periodista como por sus hijas. Sobre todo después de que ayer Terelu Campos se derrumbara en directo porque su madre no había evolucionado.

Carmen Borrego (50) en una conexión en directo en El programa de Ana Rosa ha asegurado que su madre está deseando el traslado: "Ayer estuvo un poco más apagada pero ya va saliendo la María Teresa de siempre y quiere moverse un poco". Según ha relatado los médicos están optimistas parece que la veterana presentadora ha tenido suerte porque no le van a quedar secuelas de la isquemia cerebral que ha sufrido. "La única lesión que tiene es en el músculo del ojo, pero hoy veía algo mejor. Su doctora cree que va a poder recuperar la visión totalmente".

Si finalmente sale todo bien y María Teresa acepta, sus hijas tienen pensado irse con ella a la casa que tienen en Marbella para que pueda descansar y desconectar. "Mi madre tiene que cambiar su rutina y su estilo de vida. Ya he hablado con ella y le he dicho que la vida le ha dado una segunda oportunidad porque hay otras personas que no salen tan bien de un ictus", ha afirmado Borrego.

La familia sigue manteniéndose firme en su postura sobre no comunicar a Edmundo Arrocet (67) lo que ha pasado con María Teresa. Uno de los hijos del humorista sí cree que su padre debe estar al tanto de lo que está pasando y que sea él el que decida si volverse de Honduras donde participa en Supervivientes o no. Borrego ha explicado que este fin de semana recibirá la visita del hijo de Bigote y que hablarán sobre este tema y lo que deben hacer.