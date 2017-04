Concha Azuara, la jueza que rejuveneció el corazón enfermo de Palomo Linares

Quería que su boda con Concha fuera la culminación de su historia amor, pero no pudo ser. Sebastián Palomo Linaresmoría, a los 69 años, antes de hacer realidad este deseo. "Se nos ha ido. Muchas gracias a todos los medios por el respeto con el que habéis tratado la noticia. Muchas gracias también por lo bien que me habéis tratado a mí. Yo estoy acompañada, por mi familia, mi familia está conmigo, y todavía no me lo creo. Se nos ha ido, nos quedaban muchas cosas por hacer juntos", ha asegurado entre sollozos la pareja de Palomo Linares al salir del hospital.

Aunque no tenían fecha a la vista, la intención del torero y Concepción Azuara (40 años), era pasar por el altar, o mejor dicho por el registro civil porque el diestro ya estuvo casado anteriormente por la iglesias con Marina Danko. En diferentes entrevistas el matador de toros había manifestado su intención de que Concha se convirtiera en su esposa y su amor durara "toda la eternidad". Ella le transmitía "paz, tranquilidad y mucha felicidad".

La pareja se conoció en 2013 durante los Premios Antena de Oro en Aranjuez. Por aquel entonces Concha tenía 28 años y ya había aprobado la oposición a juez en Castilla-La Mancha. Ella fue la jueza que casó a Norma Duval y José Frade en Molina de Aragón (Guadalajara) en 2004, tal y como Normal Duval confirmó posteriormente. Después, su nuevo destino le esperaba en los juzgados de Plaza Castilla para terminar siendo magistrada, una de sus grandes ilusiones. Su presentación oficial como novia del torero llegó durante el lanzamiento del libro sobre la hija mediana de los reyes don Juan Carlos y doña Sofía, Cristina, La infanta invisible, de la periodista Paloma Barrientos en 2014. Desde ese día fue habitual ver a Concha acompañando al diestro en sus diferentes compromisos profesionales.

La diferencia de 29 años de edad entre ellos nunca fue un impedimento. El torero sintió rejuvenecer al lado de una mujer como ella. "Estar enamorado a mis años es algo maravilloso, increíble. Quiero mucho a Concha. Ella me ha dado una alegría inmensa". Les unía su amor por los toros. "Siempre he sido una gran aficionada pero desde que estoy con él mucho más", decía Concepción hace ahora dos años, asegurando que Enrique Ponce era uno de sus diestros favoritos. Los tendidos de algunas de las plazas de toros fueron testigo de los gestos de cariño y confidencias que la pareja compartió a la vista de todos. La última vez fue en la pasada Feria de San Isidro en Madrid.

Desde que Sebastián Palomo Linares ingresara el pasado viernes en el Hospital Gregorio Marañón en la capital española, Concha no se ha separado de él. Los dos entraron juntos al centro sanitario muy sonrientes y posando para la prensa que aguardaba a las puertas. Este lunes tanto su pareja como sus hijos no se han mantenido al lado del torero mientras éste se mantenía con vida con ayuda de procedimientos artificiales. Finalmente el diestro no ha podido superar la operación de corazón y ha fallecido dejando a su pareja y familiares sumidos en la tristeza.

