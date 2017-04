Sebastián Palomo Linares será desconectado en las próximas horas para donar sus órganos

En las últimas horas ha habido muchísima confusión acerca de si Sebastián Palomo Linares (69 años) había fallecido o no. Fueron muchos los medios que se lanzaron a publicar su fallecimiento sin existir confirmación. EL ESPAÑOL se encontraba en esos momentos con sus hijos en el hospital y estos aseguraban que no era cierto, "que no había muerto", aunque reconocían que "es cuestión de tiempo".

La realidad es que este lunes se activaba el protocolo de trasplante con el diestro. Su familia ha dado autorización para donar sus órganos. Eso supone que se están realizando una serie de pruebas y mientras tanto se mantiene a Palomo Linares con vida con ayuda de procedimientos artificiales. "Ya no queda esperanza alguna", ha indicado su círculo cercano a este medio este mediodía. De hecho, nos aseguran que en la tarde de este lunes, una vez obtenidos los resultados de las pruebas, se procederá a retirar dichos procedimientos artificiales, lo que supondrá el fallecimiento del torero. Será entonces cuando sus familiares confirmen su defunción.

El diestro tendría que cumplir 70 años el próximo jueves. Su familia y amigos se encuentran desde primera hora de esta mañana en la UVI Coronaria del hospital a la espera de la última prueba médica para poder certificar su muerte. A pesar de que llevaba años sin tener relación con sus hijos, hoy todos están con él. Precisamente sus hijos Sebastián y Miguel, este último visiblemente afectado, desmentían a EL ESPAÑOL que su padre hubiera fallecido cuando gran parte de los medios nacionales estaban publicando la noticia.

Ellos dos y el menor de los Linares Danko han entrado y salido varias veces del hospital en estas horas críticas, acompañados por algunos amigos. Andrés Danko ha sido el último en llegar al centro y sumarse a sus hermanos y su tío.

DISTANCIA ENTRE HIJOS Y PAREJA

Los hijos se han mostrado distantes con la actual pareja de Palomo Linares, Concha Azuara, que el pasado viernes, cuando ingresó en el hospital, dijo que le parecía "una vergüenza" que sus hijos no estuvieran con él en un momento así.

El pasado viernes, el torero fue operado del corazón. Se trató de una operación muy complicada, ya que le pusieron un doble bypass, le sustituyeron la válvula ártica y le repararon la válvula tricúspide, según el parte médico. La intervención concluyó sin incidencias y las complicaciones de su estado no tendrían por qué estar relacionadas con sus problemas de corazón, según fuentes hospitalarias.

Sus amigos más cercanos y compañeros de tertulias televisivas y algunos de los programas que él mismo coprodujo, como ‘Soy Novillero’ de la Televisión de Castilla-La Mancha, también están acompañando a su familia en este difícil momento.