Pablo Sáez, Pelayo Díaz y Gorka Postigo, los tres hombres en la vida de David Delfín

Pablo Sáez fue el hombre que acompañó aDavid Delfín hasta su último aliento. Se conocieron en marzo de 2015 en una sesión de trabajo y siempre tuvieron claro que serían el uno para el otro. El joven fotógrafo estuvo en los buenos y sobre todo en los malos momentos del diseñador, ya que al año de relación entre ellos comenzó la enfermedad de Delfín, al que pronto tuvieron que operar de tres tumores cerebrales. Además en medio del proceso de recuperación, David perdió a su gran amiga Bimba Bosé como consecuencia de un cáncer de mama. Un durísimo golpe para el malagueño, quien llegó roto de dolor al velatorio de la que fuera su musa. Junto a él, y secando sus lágrimas, estuvo Pablo.

A pesar de trabajar para publicaciones de tendencia como L'Officiel, TenMag o Hércules, Sáez no abandonó su anonimato hasta que empezó su historia de amor con David Delfín y se convirtió en objetivo de la prensa. Aún así, él siempre intentó mantenerse en una segundo plano dejando todo el protagonismo a su pareja. Introvertido y discreto, Sáez prefirió estar fuera del foco mediático y por eso en la mayoría de las ocasiones no acompañaba a su novio a las fiestas y eventos con los que el malagueño tenía que cumplir. En cambio en la intimidad la cosa era diferente porque el fotógrafo no se separó jamás del modisto, acudiendo incluso a los cumpleaños y reuniones familiares de este último. Se ganó también la aprobación de los mejores amigos de Delfín como Pedro Almodóvar (67) o Alaska (53) y Mario Vaquerizo (42).

En las redes sociales nunca dudaron en compartir con sus seguidores esos innumerables momentos que vivieron juntos. En las instantáneas que publicaron en Instagram se refirieromn el uno al otro como "Mi vida". Además David Delfín le dedicó el Premio de la Moda que le dieron en 2016: "Dedico este reconocimiento a mi familia y a todo mi equipo por su apoyo incansable durante estos años, a mis amigos por estar siempre a mi lado y a Pablo por su amor, dedicación y entrega".

La pareja compartió piso en Madrid, aunque los viajes de Pablo Sáez a Barcelona eran constantes para hacer las campañas de Mango o Berskha. Si bien se fueron reduciendo a medida que David Delfín iba perdiendo sus fuerzas. Sáez fue quien retrató las grapas del diseñador en la cabeza tras su operación y que publicó la revista Vogue.

PELAYO DÍAZ

Antes que Pablo Sáez hubo otros hombres que fueron también muy importantes en la vida del malagueño. Durante los años que duró la relación entre Pelayo Díaz, estilista de Cámbiame, y David Delfín, la pareja fue considerada uno de los mayores iconos de estilo del colectivo gay. "Con él lo tenía todo, me dio igual lo que pensara la gente. No se me subió a la cabeza, David fue muy importante como amigo, se preocupó porque acabarla la carrera y me hizo luchar por lo que siempre soñé", aseguró en un Sálvame Deluxe.

En esa misma entrevista Pelayo confirmó que quien terminó con el noviazgo fue el andaluz: "no fue algo dramático o por terceras personas, simplemente cuando algo ya no te compensa se acaba sin dar más motivos". Aún así el estilista describió su amor como "un flechazo bonito e intenso".

Aunque sus caminos se separan después de tres años saliendo siempre mantuvieron sus amistad intacta y siguieron trabajando juntos. En una de sus escasas salidas que hizo Delfín durante su enfermedad estuvo presente Pelayo, quien disfrutó con su expreja de un brunch en el hotel Ritz haciendo gala de lo bien que se llevaban.

Cuando el estilista se enteró de la enfermedad de David no dudó en mandarle un mensaje a través de las cámaras de su programa: "Quiero agradecerte que cuando me gradué fuiste la primera persona que vio talento en mí. Fuiste de las primeras personas que creyó que tenía cosas que enseñar a la gente, pero sobre todo que vio que tenía muchas cosas que hacer en esta vida. Y me encanta que lo que tú dijiste que me iba a pasar, se está cumpliendo. Y te lo debo a ti. Así que gracias, David. Te quiero".

GORKA POSTIGO

Fue uno de sus primeros grandes amores. Y como con Pelayo también mantuvo una excelente relación con él hasta el final. Cuando murió Bimba Bosé, Gorka y Delfín se unieron para homenajear a la fallecida y hacer una pegada de carteles por las calles de Madrid con la imagen de la modelo. De hecho los tres (Bimba, Gorka y David) compartieron piso en la capital durante unos años hasta que la sobrina de Miguel Bosé se convirtió en madre junto a Diego Postigo. También fueron los mismos que en 2011 crearon la marca Daviddelfín "un proyecto multidisciplinar donde moda, fotografía, arquitectura y video conviven desde entonces".

A Gorka tampoco le ha interesado nunca la fama: "Es algo de lo que huyo, soy muy pudoroso con esas cuestiones. A mí lo que me interesa es el reconocimiento profesional", aseguró en una entrevista en la revista GQ. A pesar de ser uno de los fotógrafos de moda del momento, hoy su nombre no es noticia por sus méritos laborales, sino por ser uno de los hombres de la vida del fallecido David Delfín.