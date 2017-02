Risto Mejide y Laura Escanes, la pareja que celebra San Valentín 'toelrrato'

"Mía. Sólo mía. Miísima. Más mía no puedes ser. Y no porque yo te lo diga, sino porque así lo has decidido tú". Con estas palabras arrancó la declaración de amor que más comentarios ha suscitado de todos los tiempos. Solo hubo dos opciones cuando el mundo tuvo constancia de la misma: o aplaudir el canto romántico de Risto Mejide (42 años) a su prometida Laura Escanes (21) o aborrecerlo desde lo más profundo del ser. De lo que no hay duda es que no dejó indiferente a nadie. Por eso, y porque ellos se quieren mucho #toelrrato, Jaleos ha elegido a la pareja como ejemplo para este San Valentín.

Sus altas dosis de amor edulcorado son aplaudidas por muchos y provocan vergüenza ajena en otros tantos. Conscientes de las críticas y comentarios que despiertan, Risto y Laura prefieren vivir su apasionada historia sin importarles el qué dirán. Ni siquiera su diferencia de edad de 21 años es un impedimento para ellos. "El hombre de mi vida. Y me da igual lo que nos digáis. Soy feliz. Somos felices. Y vamos a serlo #toelrrato En África y donde sea", explicó la bloguera recientemente junto a una imagen que compartió en sus redes sociales de los dos juntos en una piscina.

Los mismísimos Romeo y Julieta, quienes murieron por amor, se quedan cortos frente a esta pareja, que desde que se conoció en 2014 no se ha separado ni un momento. Y eso que según cuentan los mentideros la familia de ella estaba negada con esta relación al principio. Pero a ellos les da igual todo #toelrrato. Tanto, que Risto se atrevió a pedir matrimonio a su novia en un teatro Borrás de Barcelona abarrotado: "Yo hace mucho tiempo me prometí a mí mismo que no me daría miedo ni vergüenza mostrar lo que siento y me prometí también que si encontraba a la persona correcta no la iba a dejar escapar. Desde que la he conocido cada día le he pedido que se casara conmigo y ella me ha dicho que no tenía huevos a decírselo con más gente delante". Después Risto se acercó al patio de butacas donde se encontraba Laura, el publico rompió en una sonora ovación, y los prometidos se fundieron en un eterno beso de amor.

De este gran momento de película ha pasado ya más de un año. En su momento se creyó que se trataba de una campaña de marketing ya que la pedida de mano coincidió con el estreno de uno de los programas de Risto. Pero nada que ver. Una vez más la pareja ha dado muestras de que lo suyo va en serio y hace una semanas anunciaba el día de su compromiso matrimonial para el próximo 20 de septiembre. Parece ser que la exclusiva, del que seguro será uno de los momentos más importantes de su vida, ya está vendida a una revista del corazón. El mundo será de nuevo testigo de lo mucho que Risto y Laura se quieren #toelrrato porque para la pareja es San Valentín #toelrrato.