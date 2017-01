Las imágenes nunca vistas del pasado de David Bisbal

Siempre muy celoso de su intimidad, David Bisbal se desnudó este miércoles en cuerpo y alma con Bertín Osborne en Mi casa es la tuya. El almeriense habló de su familia, de su novia Rossana, de su ex Chenoa y, como muestra mayúscula de esta ‘desnudez’, compartió con la audiencia fotografías de su infancia nunca antes vistas.

Y así, los espectadores pudieron ver a Bisbal vestido de comunión, correteando por la playa, de vacaciones de fin de curso junto a sus compañeros de colegio, o de risas con sus amigos. Además, uno de aquellos compañeros apareció en el programa contando cómo era el cantante en la adolescencia.

“Recuerdo cuando estuvimos de viaje de estudios en Mallorca y se inventó una versión de Marco. La cantó en un hotel y todo el mundo le aplaudía. Ahí es donde me di cuenta que ese tío iba a ser muy grande”, comentó el excompañero de colegio de Bisbal.

Y así fue. Sin embargo, el camino no fue fácil. El cantante recordó cómo su madre no estaba de acuerdo con que cantara en una orquesta. “Yo estaba haciendo prácticas de guarda forestal y la dueña me dijo que su marido tenía una orquesta. Sin embargo, mi madre no quería que yo trabajara en la noche y tuve varias discusiones. Después tuvo una conversación con el jefe de la orquesta y le transmitió tranquilidad”, contó.

Durante aquella época, Bisbal recordó que presentaba maquetas a productores y discográficas, pero le rechazaban. “¿Y no te presentaste a ningún programa antes de Operación Triunfo?”, le preguntó Bertín. “¿Te acuerdas de Lluvia de estrellas?”, bromeó Bisbal. “¿Tú también? ¿Sabes que pasa? No les gustaba gente que cantara en orquestas, querían gente virgen”, le contó el presentador.

La oportunidad le llegaría más tarde con Operación Triunfo, curiosamente de la misma productora. Sin embargo, como ya ha contado en alguna ocasión, entró por los pelos ya que tuvo que presentarse al último casting de repesca en Barcelona cuando ya estaban prácticamente elegidos los concursantes.

Lo que pasó después ya lo sabe toda España. Sin embargo, lo que hasta no se sabía es que la familia del joven decidía ocultarle la muerte de su abuelo días antes de la final del talent. “Decidimos no comunicarle nada para su beneficio”, comentó la hermana del cantante.

Como no podía ser de otra forma, al hablar de Operación Triunfo, Osborne no perdió la oportunidad para hablar del famosos reencuentro y sobre la opinión que tiene de sus excompañeros. “Todos los concursantes de aquella edición están felices con lo que hoy en día marcan sus vidas. Todos trabajan de la música. Gisela hace musicales, Mireia con su grupo infantil, Geno con su academia de artistas”.

Y, por supuesto, también hubo tiempo para hablar de Chenoa. “Cuando acabó el programa, esa relación se afianzó muchísimo. Empezabas a acostumbrarte a una vida que nunca antes habías tenido y tenías a alguien que te comprendía, compartías tus cosas artísticas… El trabajo empezaba a crecer de manera muy fuerte y nos ayudábamos los dos mutuamente”, confesó.

También habló de su novia Rosanna, a la que no tuvo inconveniente en decirle que la amaba al llamarle por teléfono. “Fue amor a primera vista. Es mi versión en femenino. Si hoy estoy consiguiendo calidad en mis trabajos es gracias a ella”, confesó. “¿Te gustaría tener más hijos?”, le preguntó el jerezano. “Claro que me gustaría”.

Una casa de 1.390.000 euros

Esta decisión de compartir fotos tan privadas e íntimas contrarrestó, sin embargo, con la decisión del cantante de declinar grabar la entrevista en su casa de Madrid. Lo más curioso es que lo hicieron en un chalet a escasos 300 metros de su vivienda.

Como ya contamos, Osborne está buscando nueva casa después de que tuviera que abandonar su anterior hogar ya que el propietario quería vender la vivienda gracias a la revalorización de la misma gracias al programa.

Y si en su entrevista con Antonio Banderas, Alejandro Sanz, José Andrés e Íker Casillas, el programa mostraba un lujoso chalet valorado en 3 millones de euros, en esta ocasión promocionó otra vivienda en Ciudalcampo (Madrid) valorado en 1,4 millones de euros.

Según la inmobiliaria CEMAG gestores inmobiliarios, este chalet de diseño tiene 790 m2 se superficie construida y parcela de 3005 m2. Cuenta con piscina salina con cascada y un impresionante jardín.