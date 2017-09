La foto policial lo convierte en estrella: las agencias se rifan a Mekhi

Mekhi Alante Lucky (20 años) amenaza con desbancar a Jeremy Meeks (33) como el preso más guapo del mundo. Cuando se hizo publica su fotografía policial (al igual que ocurrió con Meeks) las redes sociales no tardaron en destacar la belleza del joven y proclamarle como el delincuente más guapo.

Todo comenzó cuando en 2016 fue detenido en Carolina del Norte por exceso de velocidad y manejar un coche robado. Fue arrestado y llevado a dependencias policiales, donde los oficiales le sacaron la famosa fotografía.

Mekhi ya había sido detenido cinco veces entre abril y diciembre del año pasado por distintos delitos: robos de vehículos, robo a una mujer y resistencia a la autoridad. Asimismo, también ha tenido problemas por violar su libertad condicional.

Poco tiempo después, la fotografía apareció publicada en Twitter y los internautas quedaron embelesados por Lucky, sobre todo por su singular característica: la diferencia de color en sus ojos.

Ahora, el preso posee más de 30.000 seguidores en su Instagram con solo 22 publicaciones. Tras salir de prisión fue contratado por la agencia Claire's Modeling Agency, con sede en Atlanta y, desde entonces, las principales marcas de moda se lo están rifando para que sea su imagen.

En su primera entrevista al diario The Sun ha señalado que "no quiero seguir los pasos de Jeremy Meeks. No quiero seguir los pasos de nadie. Yo quiero ir aún más lejos de lo que él ha alcanzado y ser incluso mejor; hacer mi propio camino".

Se repite el caso de Jeremy Meeks

En 2014 un policía de Stockton publicó la ficha policial de Jeremy Meeks en su cuenta de Facebook. A los pocos días la instantánea ya había dado la vuelta al mundo en las redes sociales y conseguía más de 40.000 likes. Sus ojos azules, su mandíbula y pómulos marcados, los músculos trabajados y los voluminosos labios conquistaron a los usuarios.

Jeremy Meeks durante la Semana de la Moda de Nueva York

Meeks fue arrestado en el verano de 2014 y condenado a dos años de prisión por atraco a mano armada. Ya antes de salir de la cárcel firmó contratos con diferentes marcas para ser su imagen.

Ahora, tres años después, es un modelo consolidado que incluso ha desfilado en la Semana de la Moda de Nueva York de la mano del diseñador alemán Philipp Plein o de la conocida marca Versace. Además, su fama le ha valido para conquistar el corazón de Chloe Gree, la heredera del millonario imperio TopShop.

