Jennifer Lawrence, borracha y por lo suelos en un club de striptease

Jennifer Lawrence (26 años) es la protagonista de un vídeo que circula por la red y que en pocas horas se ha convertido en viral. La oscarizada actriz aparece en dicho documento audiovisual arrastrada por los suelos en estado ebrio en un club de striptease de Viena (Austria). Según ha explicado ella misma en sus redes sociales se encontraba en la fiesta de cumpleaños de un amigo y se dejó llevar: "Bajé mi guardia por un segundo para divertirme".

En las imágenes también se puede ver como la intérprete de Los Juegos del hambreintenta bailar de forma sensual sujetándose a una de las barras del local sin mucho éxito. En uno de los momentos de la grabación uno de sus acompañantes tiene que sujetarla para que no se descuelgue de la barra y caiga al suelo. Lejos de sentirse avergonzada Lawerence ha asegurado que no va a pedir perdón por haberlo pasado bien: "Nadie quiere que la recuerden por bailar en una barra de un bar de striptease por internet, pero no voy a disculparme, tuve una gran diversión esa noche". Además ha bromeado con sus bailes y ha asegurado que estuvieron bastante bien "incluso sin tener la fuerza necesaria".

Jennifer Lawrence se encuentra en Viena grabando la película Red Sparrow, una adaptación al cine de la novela del exagente de la CIA Jason Matthews. No es la primera vez que se filtran unas imágenes de su vida privada. También se vio afectada por la filtración de fotografías de celebrities desnudas. "Tuve mucho miedo. No sabía cómo podía afectar a mi carrera. No puedo ni siquiera describir cómo te sientes cuando las fotos de mi cuerpo desnudo están por todo el mundo contra mi voluntad. Me hizo sentir como un pedazo de carne", explicó entonces la actriz.