La joya de Tiffany que Melania ha regalado a Michelle en una caja azul bebé como su vestido

Melania Trump (46 años) ha puesto a Michelle Obama (53) en una situación incómoda. Nada más llegar a la Casablanca para tomar un café con los Obama, antes de la toma de posesión de su marido como nuevo presidente de los Estados Unidos, la eslovena ha entregado un paquete a la esposa de Barack (55). "¡Te he comprado un regalo!”, ha exclamado Melania, quien le ha dado el obsequio, y lo ha hecho de mano a mano. Michelle lo ha recogido, pero enseguida se lo ha entregado a sus miembros de seguridad. Y es que ni el presidente, ni el vicepresidente, ni el secretario de Estado, ni ninguna de sus esposas pueden recibir directamente nada sin que pase antes por la 'oficina del regalo', una unidad dedicada exclusivamente a ello. Melania se ha saltado el protocolo.

Los espectadores han sido testigos de ese momento y han podido apreciar una caja de color azul bebé a juego con el vestido de Ralph Lauren que la mujer de Donald Trump (70) ha elegido para el gran día. Parece que dentro de esa caja podría haber una joya de Tiffani, ya que en el paquete se ha podido leer el nombre de la firma. Junto a la Torre Trump en la Quinta Avenida de Nueva York hay una tienda de Tiffany & Co por lo que todo encaja. Lo que no se conoce es lo que contiene exactamente en su interior, pero es parece un envoltorio de un gran tamaño para tratarse de unos pendientes o un anillo.

Con este gesto Melania no solo ha querido tener un detalle con su antecesora si no que a su vez ha querido reconciliarse con la firma de joyas. Hace unos días Tiffani & Co se quejaba de que tras la victoria del nuevo mandatario, los cortes de circulación en la Quinta Avenida dificultaban el acceso a sus clientes. Como consecuencia, la marca ha visto recortadas sus ventas un 14% en la campaña navideña.