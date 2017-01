Melania se exhibe vestida de oro horas antes de llegar a la Casablanca

Impresionante y radiante. Así es como lució anoche la que hoy se convertirá en primera dama de los Estados Unidos. Melania Trump (46 años) dejó boquiabiertos a los presentes con un vestido de sirena y de color champán del diseñador Reem Acra en una cena que ofreció el presidente electo antes de jurar su cargo. A la velada, que se ofreció en honor a los donantes durante la campaña, asistieron algunos rostros famosos, como Caitlyn Jenner (67). Se espera que en la toma de posesión de su marido Donald Trump (70), Melania repita esta misma elegancia y glamour. La expectación es máxima por ver cómo irá la mujer del mandatario.

Mantenerse fiel a la esencia del país que va a representar a partir de este viernes u optar por un diseñador de origen alemán, como el abuelo de su marido será la cuestión. Y es que los dos nombres que suenan con fuerza para confeccionar el traje son Ralph Lauren (77) o Karl Lagerfeld (83). Después de que casi todos los diseñadores se declararan abiertamente pro demócratas cuando las cosas no estaban aún decididas en el país deja a la modelo sin muchas opciones. Los últimos en rechazar públicamente el encargo fueron dos de los iconos de la moda estadounidense como Tom Ford y Marc Jacobs. "No tengo ningún interés en vestir a Melania Trump. Prefiero poner mi energía en ayudar a aquellos que se verán afectados por Donald Trump y sus seguidores", declaró Jacobs. Vera Wang o SophieTheallel, artífice de los looks de Michelle Obama, son otras que han dicho 'no'.

Lo curioso de que el elegido sea finalmente Ralph Lauren es que precisamente él fue uno de los modistos de cabecera de Hillary Clinton (69), la otra candidata a la Casablanca. En todas las apariciones claves durante la campaña, la ex secretaria de Estado confió en Lauren: en su primer mitin para las elecciones presidenciales de 2016, cuando confirmó su nominación a la presidencia de Estados Unidos durante la reunión del Partido Demócrata, en los debates presidenciales…

De confirmase los rumores, sería la segunda vez que Melania Trump se decante por un diseño de Ralph Lauren. Ya apostó por un mono blanco asimétrico con volante y cobertura en un solo hombro en su primera aparición pública después de la victoria de su marido. Su valor es de 4.000 dólares, pero a estas alturas es de sobra conocido que la mujer de Donald Trump tiene gustos caros. En su armario no faltan las firmas Dolce & Gabbana, Gucci, los bolsos de Michael Kors o los abrigos de Balmain. Ninguna de estas prendas baja de los 2.000 euros.

Karl Lagerfeld también es un diseñador conocido para Melania, quien se ha paseado en más de una ocasión con vestidos de Chanel, firma para la que él trabaja. En 2004 ambos posaron juntos tras el desfile de la colección Primavera/Verano del diseñador. Es uno de los modistos más influyentes del mundo de la moda y por eso no sería de extrañar que hiciera algunas de sus creaciones para la primera dama en el gran día, o en la gran noche, de su esposo. Y es que creen que Lagerfeld podría diseñar el trajep ara la fiesta posterior a la ceremonia presidencial. La pregunta continúa en el aire y los ojos de la moda estarán este viernes 20 de enero puestos en Washington.