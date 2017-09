¿Qué fue del coche en el que murió Lady Di?

De todos es sabido lo que ocurrió tras el accidente de Diana de Gales: las flores abarrotaban las puertas del Palacio de Kensington y de Buckingham, Lady Di se convirtió un mito, se abrió una investigación para esclarecer qué ocurrió ese fatídico día... Sin embargo, hay un hecho que sigue permaneciendo oculto: ¿Qué ocurrió con los restos del coche en el que viajaba Lady Di?

El coche de Lady di tras el accidente GTRES

Es numerosas la rumorología acerca del destino del siniestrado Mercedes S280. Se ha dicho de todo, que si se destruyó para evitar que se encontraran evidencias de que hubiera sido manipulado, que si Buckingham se encargó de que desapareciera, que si lo tiene el padre de Doddy Alfayet... Si uno bucea por Internet hasta se puede encontrar que lo compró el dueño de Desguaces La Torre y exnovio de Carmen Martínez Bordiú, Luis Miguel Rodríguez, para el museo del coche que tiene en proyecto. Sin embargo, las últimas informaciones publicadas en Reino Unido indican que el coche podría encontrarse actualmente en un desguace de París, ciudad donde tuvo lugar el accidente.

El coche estaría olvidado en un desguace parisino

Según informa el periódico The Sun, el coche se encuentra en un desguace a 16,1 kilómetros de la capital francesa. Está junto a otros vehículos y motos desechados, oculto en el interior de un contenedor de transporte que está contra una pared y rodeado de maleza y arbustos. Según una fuente que habló con el medio británico, el automóvil se "encuentra abandonado".

Lady Di saliendo del hotel para entrar en el coche con el que sufrirá el fatal accidente.

Tras 20 años, con un proceso judicial de por medio, solo dos piezas del coche habrían sido destruidas. Una es la puerta delantera que se redujo a chatarra después de que se produjera un incendio en el almacén donde se encontraba en 1999. La segunda pieza es la puerta derecha que habría sido aplastada en 2003 por orden de un juez.

El coche habría llegado a esta ciudad en septiembre de 2009, según un portavoz de la policía de París al periódico Daily Mail. "No podemos confirmar ni negar dónde se encuentra el coche. Su ubicación sigue siendo un secreto", en referencia a la ubicación exacta.

El dueño de la compañía de limusinas a la que pertenecía el coche, Jean-Francois Musa, también desconocía el paradero del coche. Al parecer, se habría enterado de que el vehículo se encontraba en el desguace francés después de que el medio británico se pusiera en contacto con él.

Después de estas informaciones el Sr. Musa estaría pensando en volver a reclamar que le devuelvan el coche (volver a reclamar porque anteriormente ya lo ha intentado y las autoridades sostienen que ha dejado de ser suyo). Afirma que le han ofrecido suculentas ofertas por subastar el vehículo. Según los expertos, este objeto podría llegar a superar los 10 millones de libras.

Todo lo que rodea al coche es un misterio

Las circunstancias que rodean la muerte de Lady Di suscitan muchas dudas y teorías conspiratorias, y el caso del coche no es una excepción. Si el automóvil era o no válido para circular, quién era el propietario, por qué no se ha sabido dónde ha estado estos últimos 20 años...

Ninguna fuente oficial confirma el paradero actual del coche. Tanto las autoridades francesas como las inglesas dan versiones que se contradicen. Por eso, las informaciones de The Sun, aunque parecen verídicas, podrían terminar siendo otra más de las teorías que rodean el accidente.

Una imagen del coche accidentado en el tunel, en París. GTRES

Una de esas hipótesis la encontramos en nuestro propio país. Según algunas informaciones, surgió el rumor de que el coche de Lady Di se encontraba en el desguace La Torre, en Madrid. Una información que incluso se puede encontrar actualmente en diversos foros. No obstante, desde el mismo establecimiento desmienten estas historias.

"El vehículo no debería haber circulado"

Según una de las teorías más extendidas, el vehículo de Lady Di no debería de haber circulado. Al parecer, el coche de la princesa había sido "reconstruido" después de que fuera calificado como irreparable, lo que lo convertía en un peligro.

Diana de gales a su salida del hotel Ritz en París. GTRES

Diferentes informaciones dicen que solo dos meses antes se advirtió de que el vehículo no estaba en condiciones para circular. Según parece, el automóvil no se podía controlar si superaba los 60 kilómetros por hora. Todas estas advertencias no se tuvieron en cuenta ya que se ignoró las preocupaciones por su seguridad.

Karim, uno de los conductores del Ritz, afirma que hacía tiempo que había informado de que el coche no era fiable, y es que muchos tenían "miedo de usarlo a cualquier velocidad". Aunque advirtió a sus jefes y les aconsejó venderlo, estos nunca se deshicieron del vehículo.

Así, como incluso llegó a decir Mohamed Fayed (padre Dodi Al-Fayed, la pareja en ese momento de Lady Di que también falleció en el accidente) todo el incidente habría sido una "extraña trama del MI6 (agencia secreta británica) ordenada por la Familia Real". Una teoría que fue cobrando fuerza a medida que se supo que Diana de Gales temía por su vida y que la empresa propietaria del coche se habría creado solo un año antes del fatídico accidente.

