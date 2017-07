"Juan Carlos ha sido un depredador sexual. Sofía lo pilló con Sara Montiel"

autor de las biografías más escandalosas sobre Diana de Gales, Monica Lewinsky o Tom Cruise) había publicado un libro muy exitoso donde se mojaba y decía que el rey había tenido contacto con 1.500 mujeres. Una cifra que también recogió Pilar Eyre en otro libro. Lo leí y me hizo mucha gracia porque pensé que se habían quedado muy cortos. El señor Andrew no conoce lo que son los Borbones. Un Borbón bien alimentado, bien servido, con dinero y con todo el tiempo libre del mundo... tiene muchas más. Así que me decidí a sacar toda la información que tengo.