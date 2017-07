El supuesto hijo de Julio Iglesias pide 500.000 euros por hablar

El supuesto hijo de Julio Iglesias quiere hablar, pero no a cualquier precio.

Veinte años reclamando la paternidad de Julio Iglesias (73 años) dan su fruto. Javier Sánchez Iglesias (41), nacido de una supuesta infidelidad del cantante, ya ha puesto precio a su primera entrevista para hablar de la prueba de ADN que tiene en su poder en la que se indica en un 99,9% que es hijo del cantante. Concretamente el joven pide por sentarse en un plató la friolera cifra de 500.000 euros, tal y como han señalado desde Sálvame, el hermano pequeño del programa en el que se sentaría, el Sábado Deluxe.

Javier Sánchez Iglesias ya tiene experiencia en los platós de televisión. Hace 20 años aparecía por primera vez junto a su madre, María Edite Santos, una exbailarina portuguesa con quien Julio Iglesias mantuvo supuestamente una serie de encuentros cuando este se encontraba ya casado con Isabel Preysler (66). Salieron para reclamar el reconocimiento de la paternidad que le fue denegada en los juzgados.

Ahora, con una prueba de paternidad positiva al 99,9%, sabe de su interés mediático. Además, ha sabido guardar silencio para generar más interés. Por ello, su representante está negociando con todas sus armas, aunque tal vez haya calculado mal la cifra.

Inasumible

Son varios los medios interesados en ofrecer sus primeras declaraciones al respecto. Y aunque el primer intento de sentarse por 500.000 euros ha sido rechazado, no hay que descartar que termine sentándose. Esto no deja de ser una negociación con un tira y afloja, aunque el tiempo corre en su contra puesto que cuanto más se aleje de la actualidad menos interés genera. Es por ello que tras ser rechazada esa cifra por considerarse "inasumible", el representante recapacita y pide 300.000 euros. Dicen que es su última oferta. Desde el programa aseguran que esa cantidad no la ha pedido nadie por sentarse con ellos, salvo en los casos en los que se firma "un paquete con una gran entrevista". Las negociaciones siguen en pie.

Llama la atención que hace 20 años, cuando el supuesto hijo de Julio Iglesias se sentó en el programa A tu lado, cobró por esa entrevista 1.200 euros. Ahora, con una prueba de ADN que confirmaría que Julio Iglesias es su padre, el caché del joven ha subido, habrá que ver si tanto como él cree.