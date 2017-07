Letizia vs Kate: cuenta atrás para el duelo más esperado

La visita de Estado de los reyes Felipe VI (49) y Letizia (44) a Londres la próxima semana, trae consigo uno de los duelos estilísticos más esperados de los últimos tiempos. La imagen más buscada será la de kate Middleton (35), frente a frente, con la reina de España. Un encuentro que parece que se producirá en la cena de gala que hay prevista en el Gran Salón de baile este miércoles 12 de julio, según se desprende de la agenda oficial facilitada por la casa real. Aunque aún no se ha confirmado aún qué miembros de la familia británica asistirán a la recepción, lo más seguro es que sea esa noche cuando ambas royals se sienten en la misma mesa.

La duquesa de Cambridge es considerada no solo la mujer con más estilo en el Reino Unido, sino que se ha convertido en un referente dentro de la realeza europea. Es un reclamo para las firmas más asequibles y también la mejor embajadora para la moda británica. Se valora de ella que igual viste prende de alta costura que otras low cost, destacando en todos sus looks la elegancia y la sencillez. Perfección es sinónimo de kate Middelton. Uno de los diseños que mejor define su estilo es el vestido azul de la diseñadora Jenny Packhman, que lució en su visita a Canadá. Con todas estas virtudes, en lo que a moda se refiere, no es de extrañar que a la reina Letizia se le haya acusado en muchas ocasiones de copiar a kate.

Guillermo y Kate con sus hijos llegando a Canadá. Gtres

El armario de la monarca española ha cambiado mucho. Las prendas más arriesgadas han ido dejando espacio a otras más finas que están siendo muy aplaudidas. El rojo se ha convertido, además, en uno de los colores que más usa Letizia y que mejor le sientan. Impactó con un impresionante vestido con discreta abertura lateral firmado por Stella McCartney en el 50 cumpleaños de Guillermo de Holanda en el mes de abril. Por lo que no sería de extrañar que recurra a este color en su vista al país británico. Además es posible que Letizia realice un despliegue de las mejores piezas del joyero de la reina, dada la envergadura del viaje. ¿Quién ganará este duelo?.

Letizi y Felipe VI en el cumpleaños de Guillermo de Holanda. Gtres

Otros cara a cara

No es la primera vez que todas las miradas se centran en la reina Letizia y su encuentro con otras primeras damas. Las comparaciones con Rania de Jordania (46), Carla Bruni (49) o Juliana Awada (43) también ha acaparado muchos titulares.

Rania de Jordania

La primera vez que se vieron Rania y Letizia fue en la cena de gala previa al enlace matrimonial de los entonces Príncipes de Asturias, en las que ambas casualmente aparecieron con un vestido en color plata. Este sería el principio de la comparativa entre ambas. Ya como reinas su primer encuentro oficial fue en noviembre de 2015 cuando las dos royals desplegaron todo su arsenal de prendas internacionales para deslumbrar. Desde entonces el duelo entre ellas ha quedado patente, llegando la monarca española a calcar literalmente uno de los estilismos de la mujer de Abadlá II (55). Fue en la clausura del proyecto de la Fundación Telefónica en el mes de febrero cuando Letizia lució con una camisa blanca de cuadros con lazada al cuello y falda midi entubada copiado de Rania.

La reina Letizia y Rania de Jordania con el mismo look.

Carla Bruni

Nicolas Sarkozy y Carla Bruni aterrizaron en España en visita oficial en abril de 2009. De aquel primer encuentro quedaron garbadas la imágenes de las dos de espaldas subiendo la escalinata de Zarzuela. Para la ocasión Letizia, que era aún Princesa de Asturias, escogió un diseño de Felipe Varela en tonos frambuesa. Carla Bruni, en cambio, optó por un diseño azul eléctrico de Dior.

Letizia y Carla Bruni. Gtres

Juliana Awada

Juliana Awada (42), la esposa del presidente argentino Mauricio Macri (58) fue otra de las primeras damas que protagonizó un duelo estilístico con Letizia. Su saludo se produjo en febrero de este mismo año y ambas aparecieron con un atuendo tan parecido que fue difícil encontrar las diferencias entre ellas. Coincidieron en el color del traje, en los tejidos del mismo e incluso en el peinado. En este caso se produjo un empate entre las dos mujeres.

