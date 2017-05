La reina Letizia, "pasmada" en la Feria del Libro tras reencontrarse con un compañero

"No te había reconocido. Me dejas pasmada", comentaba una sorprendida Letizia (44 años) justo después de que un hombre con un look rockero y una niña pequeña en brazos reclamara su atención. Ocurría a la mitad del paseo de coches del madrileño parque del Retiro ante la mirada atónita de los cientos de curiosos que habían desafiado el agobiante calor para acudir a la inauguración de la Feria del Libro de Madrid. Ni siquiera Felipe VI (48) se había percatado de la parada de su esposa, que charló emocionada unos minutos con aquel hombre, que no era otro que un compañero suyo, tal y como reconoció ella misma a su responsable de prensa.

Después de ponerse al día, la reina continuó con el recorrido por las casetas de la Feria acompañada de su marido, la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, (73) y el presidente de Portugal, Marcelo Rebeló de Sousa(68). Letizia eligió para la ocasión un conjunto en tono hueso con los complementos en rojo.

Quizá debido a la combinación de su atuendo, un grupo de jóvenes que se amontonaban para verla no pudo evitar referirse a ella con un "aúpa-leti", expresión que rápidamente desencadenó las carcajadas de aquellos que estaban a su alrededor.

Más de una hora permanecieron los reyes bajo el implacable sol de Madrid recorriendo decenas de casetas e interesándose por muchos de los libros. Uno de ellos, concretamente, llamó especialmente la atención de Letizia por su temática. Se trataba del libro escrito por el actor Nacho Guerreros (46), conocido por su papel en la serie La que se avecina.

El rey Felipe, como si fuera Justin Bieber

Normalmente es la reina Letizia la que suele acaparar flashes y piropos en sus actos públicos, pero esta vez tuvo que ceder casi todo el protagonismo a su marido, que causó una auténtica conmoción entre un grupo de mujeres jóvenes cuya única aspiración era tocarle la mano. "Si me da la mano me muero. Prefiero a Felipe antes que a Justin Bieber(23), fíjate lo que te digo", explicaba una de ellas a EL ESPAÑOL. Como si el rey hubiera sido testigo de la conversación, se acercó hasta ellas y les tendió la mano. "¡Ay, ya no me la lavo más! Y encima la da fuerte. Qué emoción".