El rey Guillermo de Holanda lleva años pilotando de incógnito aviones con pasajeros

El uniforme y la gorra de la compañía aérea KLM son los aliados perfectos del rey Guillermo de Holanda (50 años) para pasar desapercibido entre la tripulación de los vuelos de pasajeros que pilota. El monarca lleva 21 años poniéndose a los mandos de los Fokker 70, el tipo de avión que despega y aterriza en los aeropuertos holandeses a diario, como una forma de "relajación".

El rey de los Países Bajos, como capitán de estos vuelos, es el encargado de dar la bienvenida y desear un buen viaje a los pasajeros mediante un mensaje por megafonía. Ese es el único momento en el que su hobby podría ser descubierto por los viajeros, y de hecho, algunos ya lo hicieron al reconocer su voz, pero nunca ha dicho su nombre.

