"Que venga Felipe VI a Barcelona y le cortamos el cuello": lo que canta un alcalde independentista

Felipe VI (49 años) vuelve a estar en boca de los independentistas catalanes. Los grupos de música de la zona le han convertido, además, en blanco de sus críticas. Así ocurría el pasado sábado durante un concierto organizado por la Plataforma per la Llengua en Barcelona a favor de la independencia y de la defensa del catalán. El grupo de rock catalán Bramsllegaba incluso a modificar la letra de una de sus canciones para atacar abiertamente al jefe del Estado.

La anécdota habría pasado desapercibida de no ser por el hecho de que el líder de la banda, Francesc Ribera 'Titot' (49) es el teniente de alcalde de la localidad barcelonesa de Berga, perteneciente a la CUP. "La canción es de 1999, pero desde 2010 la cambiamos por el suegro de Urdangarin [se refiere al rey Juan Carlos (79)], y cuando el suegro se jubiló, por el cuñado", explica el político en conversación con EL ESPAÑOL.

Tanto Brams como Mesclat (su otro grupo) llevan años dedicando canciones al monarca actual así como al resto de su familia, como ésta de 1995:

("Tienes la gracia donde empieza la espalda, eres asimétrico mental (...). Pero lo que realmente me acobarda, lo que me tiene abrumado es que sea la corona lo único que brilla en tu cabeza. Llegas a ser tan inepto, tan vago y tan ignorante, que cuando te tengo más respeto es cuando te imagino cagando").

"Tens la gràcia on comença l'esquena, ets asimètric mental (...). Però el que realment m'acollona, el que em te aclaparat, és que sigui la corona l'unic que brilla al teu cap. Arribes a ser tan inepte, tan dropo i tan ignorant que quan el tinc més respecte és quan t'imagino cagant"

Pese a la dureza de sus letras, Ribera confiesa a este medio que desconoce si han llegado hasta Zarzuela y el protagonista está enterado de su contenido. Asegura además que hasta el momento no han tenido que hacer frente a ningún problema de tipo legal. Ni siquiera con esta otra del año 2002, que revela abiertamente las intenciones de Mesclat para con Felipe VI:

Pero no sólo la Familia Real es blanco de las críticas musicales de Francesc Ribera. Políticos como Jordi Pujol (86) o Josep Antoni Duran i Lleida (65) también han tenido el dudoso honor de protagonizar alguna de las canciones de Brams.

"No vegis quines orgies munta el president Pujo.I cardant pels despatxos, fent-se palles al balcó, tots els consellers borratxos o bé amorrats al piló. A la Marta la florista me li fot algun polvet i ella no aparta la vista d'aquell lliri sempre dret"

("No veas qué orgías monta el presidente Pujol. Y follando por los despachos, haciéndose pajas en el balcón, todos los consejeros borrachos o bien amarrados al pilón. A Marta la florista me le pega algún polvete y ella no aparta la vista de aquel lirio siempre derecho".